بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
دعم كامل من الدولة للمنتخب.. وزير الرياضة يجري اتصالًا مع بعثة مصر بالمغرب

عبدالله هشام

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة المنتخب المصري، للاطمئنان على أحوالها، ومتابعة ترتيبات انتقالها إلى مدينة طنجة، استعدادًا لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل أمام منتخب السنغال.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاتصال، حرص الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني في مهمته القارية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية بالمغرب لتذليل أي عقبات أمام البعثة، وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالبعثة، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، وقدرتهم على مواصلة الأداء القوي والروح القتالية التي ظهروا بها طوال مشوار البطولة.

ووجّه وزير الشباب والرياضة رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلفهم بكل قوة، ومتمنيًا لهم التوفيق في مواجهة نصف النهائي، والنجاح في التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب البطولة لإسعاد الشعب المصري.
 

منتخب مصر وزير الرياضة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة السنغال

