دعم كامل من الدولة للمنتخب.. وزير الرياضة يجري اتصالًا مع بعثة مصر بالمغرب

تواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع بعثة المنتخب المصري، للاطمئنان على أحوالها، ومتابعة ترتيبات انتقالها إلى مدينة طنجة، استعدادًا لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل أمام منتخب السنغال.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاتصال، حرص الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني في مهمته القارية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها السفارة المصرية بالمغرب لتذليل أي عقبات أمام البعثة، وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالبعثة، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، وقدرتهم على مواصلة الأداء القوي والروح القتالية التي ظهروا بها طوال مشوار البطولة.

ووجّه وزير الشباب والرياضة رسالة دعم وتحفيز للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تقف خلفهم بكل قوة، ومتمنيًا لهم التوفيق في مواجهة نصف النهائي، والنجاح في التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب البطولة لإسعاد الشعب المصري.

