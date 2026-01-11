تعديل إعلان أحد البنوك لمخالفته الضوابط الإعلامية والرياضية

عدل أحد البنوك إعلانًا على جميع صفحات التواصل الاجتماعي، بعد رصد مخالفات في محتواه، وذلك بالتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز والبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المستمر بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والبنك المركزي، وحرص الجانبين على ضمان التزام المؤسسات المصرفية بالضوابط الإعلامية والمعايير المهنية، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويمنع أي محتوى إعلاني قد يتضمن مخالفة للمعايير المهنية.

وشدد المجلس على استمرار أعمال المتابعة والرصد للتأكد من التزام جميع المؤسسات المصرفية بالقواعد الإعلامية، وإجراء أي تعديلات فور اكتشاف أي مخالفات مستقبلية.