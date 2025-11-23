عرض حياتهم للخطر.. رئيس محلى قوص بقنا يصادر تروسيكل يستقله تلاميذ مدارس| صور

قرر الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا ، مصادرة مركبة «تروسيكل» كان يُقل تلاميذ مدارس بعد انتهاء يومهم الدراسى، بمنطقة كوبري السبع عيون بطريق مصر أسوان الزراعى بنطاق مدينة قوص.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جرى إنزال التلاميذ من التروسيكل والتحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، استمرار حملات المتابعة اليومية حول المدارس، لضمان سلامة التلاميذ وعدم تعريضهم للمخاطر، سواء من المواصلات أو الباعة الجائلين حول المدارس.

وكان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وبرفقته فريق من الوحدة المحلية، رصد قيام قائد مركبة «تروسيكل» محمل بعدد من تلاميذ المدارس داخل الصندوق الخلفي للمركبة، ما يعرض حياتهم للخطر.

تشن الوحدة المحلية حملات يومية لمتابعة انضباط السائقين بالمواقف، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتوافر وسائل النقل المناسبة، لنقل الركاب من وإلى أعمالهم.



