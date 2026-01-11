وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء

زار وفد من السفارة البريطانية في القاهرة، مستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بحضور دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وخلال زيارة المستشفى تفقد الوفد عددا من أقسام المستشفى منها الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والأقسام الداخلية في المستشفى، ووحدة الدعم النفسي.

وحرص الوفد خلال زيارته إلى المستشفى على لقاء المرضى الفلسطينيين والحديث معهم والاستماع إلي الأحداث التي تعرضوها لها خلال الحرب على غزة.

واستمع الوفد إلي شرح مفصل من محافظ شمال سيناء والأطقم الطبية، حول الجهود المصرية في استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في مستشفى العريش العام، والإصابات التي لحقت بهم، والخدمات الطبية المقدمة لهم، والعمليات الجراحية التي أجريت.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين يعكس ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، والحرص على تخفيف معاناته في ظل الظروف الراهنة.

وكان محافظ شمال سيناء قد استقبل الوفد في مكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارتهم إلى محافظة شمال سيناء.

واستعرض المحافظ الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة، وجهود محافظة شمال سيناء تجاه قطاع غزة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وجهود الدولة في القضاء على هذه التهديدات، وجهود الدولة في تنمية وتعمير سيناء.