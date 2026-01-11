الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس

يعود الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إلى الطبيب المعالج في فرنسا، والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة، وذلك عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية التي يخضع لها هناك للاطمئنان على صحته، وتحديد الجوانب العلاجية التي يستمر عليها في ظل الابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية لتفادي أية مضاعفات.

وكان الكابتن محمود الخطيب قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.