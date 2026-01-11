قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة

محمد يحيي

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي المنتهي في يوليو 2025 الماضي بقيمة 600 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 35% بدون إضافة أي أعباء جديدة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن استهداف الوزارة التركيز علي مصالحها الإيرادية بما في ذلك مصالح " الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية، الخزانة العامة، هيئة الخدمات الحكومية" على رفع كفاءة الأصول بما ينعكس علي تحسين مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خصوصًا ممثلي القطاع الخاص وممولي الضرائب لدعم الاقتصاد المصري.

تعتمد وزارة المالية بصورة أساسية على رفع كفاءة المنتجات المصرية وتعزيز الصادرات بما يساهم في تحقيق عوائد دولارية وفتح أسواق جديدة في الخارج .

وفقًا لمستهدفات وزارة المالية والتي تتضمن اطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بحلول الربع الأول من العام الميلادي الجاري وتحديدًا في الفترة من يناير حتي مارس من العام الجاري؛ خفض الضريبة علي القيمة المضافة بمعدل 9% ليصبح سعر الضريبة 5% بعد أن كانت 14% وذلك على الأجهزة الطبية لدعم الاستثمارات في القطاع الصحي.

وتسعى الوزارة أيضًأ ضمن عمليات الترويج لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة؛ التوسع في تبسيط كافة الإجراءات الضريبية المقدمة للممولين خصوصًا قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتعدي حجم أعمالها 20 مليون جنيه .

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

