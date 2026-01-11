قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان

رنا عبد الرحمن

أكد النائب ياسر عرفات، عضو مجلس النواب المعين، أن انضمامه إلى التشكيل الجديد للمجلس يأتي في إطار مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب تفرغًا كاملًا للعمل العام، مشيرًا إلى أن اختياره ضمن النواب المعينين يعكس ثقة الدولة في قدرته على الإسهام الفعّال في دعم المسار التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أوضح عرفات أن دوره داخل البرلمان لن يقتصر على تمثيل فئة بعينها، بل يهدف إلى التعبير عن مختلف شرائح المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للعاملين في قطاع التعليم، مؤكدًا أن دعم المعلمين والدفاع عن حقوقهم وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للعمل النقابي يأتي في مقدمة أولوياته.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين سيكون محورًا أساسيًا في أدائه البرلماني، لافتًا إلى أن النواب المعينين لا يرتبطون بدوائر انتخابية محددة، ما يمنحهم مساحة أوسع للاستماع إلى قضايا المواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على نقل هذه القضايا تحت قبة البرلمان.

وشدد عرفات على أن الدور الحقيقي للنائب يتمثل في ممارسة مهامي التشريع والرقابة بشكل متوازن ومسؤول، بما يضمن تحقيق الصالح العام، وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خططها التنموية.

وأضاف أن التعاون والتنسيق المستمر بين النواب المعينين والمنتخبين يمثل حجر الزاوية لضمان أداء برلماني فعّال، مؤكدًا أن أي مشروعات قوانين أو سياسات تخدم الدولة المصرية وتحقق مصلحة المواطنين ستكون محل دعم ودراسة دقيقة داخل المجلس.

واختتم النائب ياسر عرفات تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالعمل الجاد والمستمر طوال الفصل التشريعي الممتد لخمس سنوات، من أجل المساهمة في إصدار تشريعات تنموية متوازنة تعكس احتياجات الشارع المصري، وتعزز من استقرار الدولة وتقدمها.

