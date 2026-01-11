بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في القارة السمراء، بل وخارجها، نحو ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير الجاري، حيث يلتقي منتخبا مصر والسنغال في مواجهة مرتقبة ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة بالمغرب، في مباراة تجاوزت في أهميتها حدود البطولة لتتحول إلى صراع كروي مشحون بالذكريات والحسابات القديمة.

المواجهة المرتقبة تعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر الفترات إيلامًا في تاريخ الكرة المصرية الحديث، حين اصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي في مناسبتين حاسمتين خلال عام واحد، كانت الغلبة فيهما لأسود التيرانجا، لتظل تلك المشاهد حاضرة بقوة قبل قمة نصف النهائي الحالية.

رغبة صلاح في الثأر

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للنجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة، الذي يدخل اللقاء مدفوعًا برغبة واضحة في الثأر الكروي من غريمه السابق ساديو ماني، بعد أن كان الأخير سببًا مباشرًا في حرمان مصر من لقب كأس الأمم الإفريقية 2021، عقب الخسارة بركلات الترجيح في النهائي، ثم إقصاء الفراعنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 في المباراة الفاصلة، في مشهد لا يزال عالقًا في أذهان الجماهير المصرية.

ساديو ماني

ورغم انتقال ساديو ماني إلى مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية، فإن حضوره في صفوف المنتخب السنغالي لا يزال مؤثرًا، حيث يقود منتخب بلاده بطموح التتويج بلقب قاري جديد، يؤكد به هيمنة السنغال على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة، ويعزز مكانته كأحد أبرز نجوم القارة.

محمد صلاح يعيش حالة فنية مميزة

في المقابل، يعيش محمد صلاح حالة فنية ومعنوية مميزة مع منتخب مصر في النسخة الحالية من البطولة، بعدما قاد الفراعنة لتخطي كوت ديفوار في مباراة مثيرة بالدور ربع النهائي، وأكد في أكثر من مناسبة أن حلم التتويج بكأس الأمم الإفريقية لا يزال هدفًا شخصيًا له، رغم كل ما حققه من بطولات على المستوى الأوروبي.

قمة ذات أهمية مضاعفة

وتكتسب القمة المصرية السنغالية أهمية مضاعفة، كونها تأتي في توقيت حاسم من البطولة، حيث لا مجال للتعويض، والفائز فقط هو من سيواصل المشوار نحو النهائي، في مواجهة قد تحدد ملامح بطل إفريقيا الجديد. كما أن اللقاء يمثل صراعًا فنيًا وتكتيكيًا بين مدرستين مختلفتين، إحداهما تعتمد على القوة البدنية والضغط العالي، والأخرى تراهن على الخبرة والتنظيم والمهارات الفردية.

صراع جيلين

ولم يعد الصراع مقتصرًا على صلاح وماني فقط، بل يمتد إلى جيلين من اللاعبين في المنتخبين، حيث يمتلك كل طرف كتيبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق، ما يجعل المواجهة واحدة من أقوى مباريات البطولة، وربما الأكثر ترقبًا منذ انطلاقها.

وبين رغبة مصر في كسر عقدة السنغال، وطموح أسود التيرانجا في مواصلة الهيمنة القارية، تبقى قمة نصف النهائي واحدة من تلك المباريات التي تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا، وتؤكد أن كرة القدم الإفريقية باتت تمتلك قصصًا وصراعات لا تقل إثارة عن أكبر البطولات العالمية.