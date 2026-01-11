الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الأحد تعاقده مع الظهير الأيمن محمد دراغر قادما من نادي اينتراخت برونشفيك الألماني.

وقال الترجي انه أتم تعاقده مع دراغر /29 عاما/ بعقد لمدة عامين ونصف العام.

ولعب دراغر المولود بألمانيا، أيضا لأندية فرايبورج الألماني وبادربورن الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني ونوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ولوسرن وبال السويسريين.

وشارك دراغر في حوالي 40 مباراة دولية مع المنتخب التونسي.

وبات دراغر أحدث صفقة للترجي في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم اللاعبين حمزة رفيعة قادما من ليتشي الإيطالي والياس عرعار لاعب منتخب الشباب ونادي ستراسبورج الفرنسي سابقا مع عودة النجم المخضرم يوسف المساكني.

