كشف عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل التركي عن عبور أول سفينة تركية لمضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات له ؛ ذكر أورال أوغلو ، أن سفينة تركية واحدة تابعة لمالك تركي، بعد حصولها على تصريح، عبرت مضيق هرمز، وهي متجهة إلى ميناء إيراني.

وأعلن الوزير التركي عن وجود 14 سفينة أخرى مملوكة لمالكين أتراك تنتظر دورها لعبور المضيق، من بينها 6 سفن سياحية على متنها ركاب، ويتم الحفاظ على التواصل معها.

وشدد على أنه لايوجد سفن عالقة ترفع العلم التركي في مضيق هرمز.

فيما توقفت الملاحة في مضيق هرمز، بعدما بدأت الولايات المتحدة وقوات الاحتلال في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، وما نتج عن ذلك من تداعيات على أمن المنطقة بشكل عام.