بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد

محمد شريف الشهير بـ «الديزل»
محمد شريف الشهير بـ «الديزل»
منار عبد العظيم

في واقعة صادمة هزّت الرأي العام، كشف محمد شريف الشهير بـ «الديزل»، ضحية الاعتداء داخل أحد الجيمات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، عن تفاصيل جديدة ومروعة لأول مرة، عقب إصابته بطلق ناري في قدمه على يد أحد الأشخاص، إثر خلاف نشب داخل صالة الألعاب، مؤكدًا أن ما حدث كاد أن ينتهي بمأساة لولا تدخل القدر.

من بطل جمهورية إلى مدير جيم

وقال محمد شريف خلال مداخلة هاتفية إنه لاعب سابق بمنتخب مصر في ألعاب القوة البدنية، وحقق بطولة الجمهورية 8 مرات، ويعمل حاليًا مديرًا لصالة ألعاب رياضية (جيم) في حي الشيخ زايد، وهو المكان الذي وقعت فيه الأزمة.

بداية الأزمة.. مشادة بين متدربين داخل الجيم

وأوضح «الديزل» أن الواقعة بدأت أثناء وجوده خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، حيث تلقى اتصالًا فور عودته من السعودية يفيد بوجود مشكلة ومشاجرة بين 6 شباب من المتدربين داخل الجيم.

وأضاف أن إدارة الجيم، ووفقًا للعقود الموقعة مع المتدربين، تمتلك الحق في فسخ التعاقد أو إيقاف المتدربين مؤقتًا حال مخالفة القواعد، خاصة في ظل خطورة المشاجرات داخل صالات التدريب التي تحتوي على أجهزة وأوزان حديدية.

قرار إداري لاحتواء الأزمة

وأشار إلى أن مالك الجيم طلب منه التدخل لحل الأزمة بهدوء، نظرًا لخبرته في فض النزاعات والسيطرة على المواقف المتوترة، مؤكدًا أنه قرر منع المتدربين المتسببين في المشكلة مؤقتًا من دخول الجيم لحين تهدئة الأوضاع، وهو ما تم بالفعل بعد حديث مباشر معهم.

المتهم ليس عضوًا بالجيم

وتابع شريف أن المتهم في الواقعة، ويدعى (م .ع)، ليس عضوًا بالجيم، لكنه تابع لأحد المتدربين المتسببين في المشكلة.

وأوضح أن المتهم تواصل مع صاحب الجيم أحمد شريف لمحاولة إعادة الشباب للتدريب، إلا أن المحادثات انتهت برفض الإدارة لهذا الطلب.

يوم الحادث.. تهديدات ومكالمة غاضبة

وأضاف أنه في اليوم التالي حضر المتدربون مرة أخرى إلى الجيم، لكنه رفض دخولهم احترامًا للقرار الإداري، وطلب منهم التوجه لأي جيم آخر خلال فترة الإيقاف.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدها باتصال هاتفي من المتهم، تضمن ألفاظًا خارجة وتهديدات بسبب منع الشباب من التدريب، مؤكدًا أن المشادة الكلامية تطورت سريعًا.

«جاي للشر».. لحظات قبل إطلاق النار

وقال شريف إن المتهم حضر إلى الجيم بنفسه، وكان يحمل سلاحًا ناريًا معه ولم يتركه داخل سيارته، مضيفًا:«كان جاي للشر مش علشان يحل المشكلة».

وتابع:«حصل اشتباك بالأيدي، وبعدها طلع السلاح ووجهه على صدري، حاولت أبعده عني، لكن خرجت طلقة أصابتني في قدمي».

اعتداء بعد الإصابة

وأكد «الديزل» أن المتهم لم يكتفِ بإطلاق النار، بل توجه إلى سيارته وأحضر مضرب بيسبول، وبدأ في الاعتداء عليه وضربه على رأسه، قائلًا:«كان عايز يقتلني، الطلقة جات في رجلي، وبعدها ضربني بمضرب بيسبول».

واختتم محمد شريف حديثه مؤكدًا ثقته في العدالة وأجهزة الدولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الرياضية، التي يفترض أن تكون أماكن آمنة للشباب.

محمد شريف الشهير بـ «الديزل» محمد شريف الديزل إصابة محمد شريف إصابة الديزل

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

محافظ كفر الشيخ..

محافظ كفر الشيخ يناقش مع القابضة للمياه مشروعات الإحلال والتجديد

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 10 آلاف مواطن.. مياه الشرقية تنفذ ندوات توعوية وورش سباكة

جولة مفاجئة

إحالات بالجملة خلال مرور مفاجئ في قويسنا بالمنوفية

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

