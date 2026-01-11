جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد

في واقعة صادمة هزّت الرأي العام، كشف محمد شريف الشهير بـ «الديزل»، ضحية الاعتداء داخل أحد الجيمات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، عن تفاصيل جديدة ومروعة لأول مرة، عقب إصابته بطلق ناري في قدمه على يد أحد الأشخاص، إثر خلاف نشب داخل صالة الألعاب، مؤكدًا أن ما حدث كاد أن ينتهي بمأساة لولا تدخل القدر.

من بطل جمهورية إلى مدير جيم

وقال محمد شريف خلال مداخلة هاتفية إنه لاعب سابق بمنتخب مصر في ألعاب القوة البدنية، وحقق بطولة الجمهورية 8 مرات، ويعمل حاليًا مديرًا لصالة ألعاب رياضية (جيم) في حي الشيخ زايد، وهو المكان الذي وقعت فيه الأزمة.

بداية الأزمة.. مشادة بين متدربين داخل الجيم

وأوضح «الديزل» أن الواقعة بدأت أثناء وجوده خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، حيث تلقى اتصالًا فور عودته من السعودية يفيد بوجود مشكلة ومشاجرة بين 6 شباب من المتدربين داخل الجيم.

وأضاف أن إدارة الجيم، ووفقًا للعقود الموقعة مع المتدربين، تمتلك الحق في فسخ التعاقد أو إيقاف المتدربين مؤقتًا حال مخالفة القواعد، خاصة في ظل خطورة المشاجرات داخل صالات التدريب التي تحتوي على أجهزة وأوزان حديدية.

قرار إداري لاحتواء الأزمة

وأشار إلى أن مالك الجيم طلب منه التدخل لحل الأزمة بهدوء، نظرًا لخبرته في فض النزاعات والسيطرة على المواقف المتوترة، مؤكدًا أنه قرر منع المتدربين المتسببين في المشكلة مؤقتًا من دخول الجيم لحين تهدئة الأوضاع، وهو ما تم بالفعل بعد حديث مباشر معهم.

المتهم ليس عضوًا بالجيم

وتابع شريف أن المتهم في الواقعة، ويدعى (م .ع)، ليس عضوًا بالجيم، لكنه تابع لأحد المتدربين المتسببين في المشكلة.

وأوضح أن المتهم تواصل مع صاحب الجيم أحمد شريف لمحاولة إعادة الشباب للتدريب، إلا أن المحادثات انتهت برفض الإدارة لهذا الطلب.

يوم الحادث.. تهديدات ومكالمة غاضبة

وأضاف أنه في اليوم التالي حضر المتدربون مرة أخرى إلى الجيم، لكنه رفض دخولهم احترامًا للقرار الإداري، وطلب منهم التوجه لأي جيم آخر خلال فترة الإيقاف.

وأشار إلى أنه فوجئ بعدها باتصال هاتفي من المتهم، تضمن ألفاظًا خارجة وتهديدات بسبب منع الشباب من التدريب، مؤكدًا أن المشادة الكلامية تطورت سريعًا.

«جاي للشر».. لحظات قبل إطلاق النار

وقال شريف إن المتهم حضر إلى الجيم بنفسه، وكان يحمل سلاحًا ناريًا معه ولم يتركه داخل سيارته، مضيفًا:«كان جاي للشر مش علشان يحل المشكلة».

وتابع:«حصل اشتباك بالأيدي، وبعدها طلع السلاح ووجهه على صدري، حاولت أبعده عني، لكن خرجت طلقة أصابتني في قدمي».

اعتداء بعد الإصابة

وأكد «الديزل» أن المتهم لم يكتفِ بإطلاق النار، بل توجه إلى سيارته وأحضر مضرب بيسبول، وبدأ في الاعتداء عليه وضربه على رأسه، قائلًا:«كان عايز يقتلني، الطلقة جات في رجلي، وبعدها ضربني بمضرب بيسبول».

واختتم محمد شريف حديثه مؤكدًا ثقته في العدالة وأجهزة الدولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع داخل المنشآت الرياضية، التي يفترض أن تكون أماكن آمنة للشباب.