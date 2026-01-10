قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق نار في الولايات المتحدة.. مقتل 6 أشخاص في مقاطعة كلاي بولاية ميسيسيبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عايز يموتنى.. أول مداخلة لـ الديزل بعد إطلاق النار عليه في جيم شهير بالشيخ زايد

الكابتن محمد شريف، المعروف بـ «الديزل»
الكابتن محمد شريف، المعروف بـ «الديزل»
قسم التوك شو

كشف محمد شريف، المعروف بـ «الديزل» ضحية الاعتداء عليه بجيم شهير في الشيخ زايد، خلال أول مداخلة هاتفية له بعد تعرضه للإصابة بطلق ناري في القدم من أحد الأشخاص بسبب مشكلة بالجيم تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وقال شريف، إنه كان يلعب في منتخب مصر بـ ألعاب القوة البدينة، وحصل على بطولة الجمهورية 8 مرات، ويعمل حاليا مديرا لجولدن جيم بالشيخ زايد الذي حدث به المشكلة.

الديزل

وأضاف محمد شريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن محفوظ ببرنامج كلبش، أنه كان يؤدي العمرة وعائد من السعودية وعلم أن هناك مشكلة حدثت داخل الجيم، بين 6 شباب صغار، وأنه وفقا للعقود بين هؤلاء الشباب ومدير الجيم من حق إدارة الجيم فسخ العقد، أو توقف هؤلاء الأشخاص عن التمرين في الجيم لفترة زمنية.

المشاجرة حدثت بين متدربين داخل الجيم

 

وأوضح أن المشاجرة حدثت بين متدربين داخل الجيم ومالك الجيم أخبره بما حدث وطلب منه حل الأمور كعادته في فض الخلافات والسيطرة على الوضع هادئا بين المتدربين داخل الجيم، بسبب وجود أجهزة حديدية داخل الجيم، ففي حالة حدوث اشتباكات قد ينتج عنها مشكلات.

وأشار إلى أنه قرر عدم دخول هؤلاء الشباب للجيم لحين هدوء الأوضاع بينهم حتى لا يتكرر الخلاف، وبالفعل بعد حديثه مع الشباب تم الاستجابة.

وأوضح أن المتهم بإطلاق النار عليه، يدعي محمد عيد، تحدث مع صاحب الجيم وهو أحمد شريف، من أجل عودة الشباب للتدريب في الجيم، لكن بعد حديث طويل انتهى برفض دخول هؤلاء الشباب الجيم.

وبسؤاله عن المتهم في القضية محمد عيد، قال إنه تابع لأحد الشباب أصحاب المشكلة، وليس عضوا في الجيم، وأنه في اليوم التالي لحديثه مع مدير الجسم، جاءت الشباب أصحاب المشكلة الجيم من أجل التدريب، لكنه رفض دخولهم، وتحدث معهم بالذهاب لأي جيم آخر خلال فترة منعهم من الدخول لكنه تفاجأ باتصال من المتهم في القضية بعد أن استجاب الشباب أصحاب المشكلة له وخرجوا من الجم.

وأوضح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم في القضية، يوجه له بعض الكلمات الخارجة بسبب منع الشباب من دخول الجيم، وبعد مشادة كلامية جاء له أمام الجيم وحدث الخلاف، معلقًا :" كان جاي للشر مش عشان يحل، وأن السلاح الناري كان بجانبه، ولم يتركه في السيارة الخاصة به".

وتابع أنه بعد مشادة كلامية أمام الجيم، هدده وبدأت الاشتباك باليد، وبعد ذلك سحب سلاحه وبدأ يوجه على صدره، لكنه أمسك بيده، وأبعد السلاح عنه، لكن هناك طلقة جاءت في قدمه.

وأنهى حديثه قائلا :" كان عايز يموتنى والطلقة جت في رجلي، وجرى على العربية التي كان بها مضرب بيسبول، وبدأ يضربني على رأسي".

محمد شريف الديزل منتخب مصر ألعاب القوة البدينة الكابتن محمد شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يطمئن لمزارعي أسوان: نحن معكم في الحقول وفرقنا تعمل على مدار الساعة

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

وزيرا التخطيط والزراعة ومدير الإيفاد يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية في أسوان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

بالصور

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

انخفاض إنتاج السيارات الكهربائية يكبد جنرال موتورز 7 مليارات دولار خسائر

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

الشرقية.. تطوير البنية التحتية وتحسين الإنارة بتكلفة 49 مليون جنيه وتقنين وضع 622 إعلانا و127 محلا تجاريا خلال 2025

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد