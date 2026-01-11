قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
أخبار العالم

وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١١ يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كبار رجال الأعمال القطاع الخاص الشركات المصرية

