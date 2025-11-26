تموين بني سويف :تحرير 27 محضرًا لمخالفات تموينية وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تم تنظيم حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة ناصر وذلك للمرور على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالإنتاج خلال المواعيد الرسمية وتطبيق التعليمات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرًا لمخالفات شملت التصرف في كمية من الدقيق البلدي، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما شملت الحملة المرور على المرور على محلات الجزارة، وتم ضبط 50كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأسفرت الحملة كذلك عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم عرض جميع المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.