استقبال 2245 حالة بعيادات طب الأسنان بجامعة بني سويف خلال شهر

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إجمالي عدد المترددين على عيادات طب الأسنان بالجامعة حتى 22 نوفمبر، والذي وصل إلى 2245 مترددًا، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، في إطار دورها الرائد في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخارجها.



وأوضح الدكتور طارق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، من خلال دعم الكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة، وتطوير الأقسام المختلفة داخل المركز التخصصي لضمان تقديم خدمة طبية أكثر شمولًا وجودة، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعكس التطوير المتواصل داخل عيادات الكلية، وحرص الجامعة على دعم المنظومة الطبية بخدمات علاجية وتعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب والمرضى على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الأسنان، أن عيادات طب الأسنان شهدت خلال الفترة نفسها نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبلت 1141 حالة تشخيص جديد، و51 حالة إعادة تشخيص، إضافة إلى 17 حالة طوارئ، وجاء توزيع الحالات على التخصصات كالتالي طب الفم 6 حالات،علاج اللثة 73 حالة، التركيبات الثابتة 234 حالة، التركيبات المتحركة 19 حالة، الأشعة 32 حالة، الجراحة 187 حالة، علاج الجذور142 حالة مع تقديم 172 خدمة علاجية، العلاج التحفظي 324 حالة مع تقديم 447 خدمة علاجية