قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقبال 2245 حالة بعيادات طب الأسنان بجامعة بني سويف خلال شهر

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إجمالي عدد المترددين على عيادات طب الأسنان بالجامعة حتى 22 نوفمبر، والذي وصل إلى 2245 مترددًا، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، في إطار دورها الرائد في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخارجها.
 

وأوضح الدكتور طارق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، من خلال دعم الكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة، وتطوير الأقسام المختلفة داخل المركز التخصصي لضمان تقديم خدمة طبية أكثر شمولًا وجودة، مشيراً  إلى أن هذا النشاط يعكس التطوير المتواصل داخل عيادات الكلية، وحرص الجامعة على دعم المنظومة الطبية بخدمات علاجية وتعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب والمرضى على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الأسنان، أن عيادات طب الأسنان شهدت خلال الفترة نفسها نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبلت 1141 حالة تشخيص جديد، و51 حالة إعادة تشخيص، إضافة إلى 17 حالة طوارئ، وجاء توزيع الحالات على التخصصات كالتالي طب الفم 6 حالات،علاج اللثة 73 حالة، التركيبات الثابتة 234 حالة، التركيبات المتحركة 19 حالة، الأشعة 32 حالة، الجراحة 187 حالة، علاج الجذور142 حالة مع تقديم 172 خدمة علاجية، العلاج التحفظي 324 حالة مع تقديم 447 خدمة علاجية

بني سويف جامعة بني سويف اسنان بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

أبرزها غياب التربية.. باحثة بمرصد الأزهر تحدد أسباب العنف ضد المرأة

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد