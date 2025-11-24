قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
وكيل صحة بني سويف يباشر تدريب مشرفي التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتدريب مشرفي التمريض بنفسه على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في برنامج عملي شهد مشاركة 30 من مشرفي التمريض بأقسام العناية المركزة والاستقبال، ومسؤولي التدريب بالمستشفيات العلاجية.

وأُقيم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات التمريض ورفع كفاءتهم في التعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وتضمّن التدريب تنفيذ خطوات الإنعاش وفق أحدث البروتوكولات العلمية، مع تطبيقات عملية تحاكي المواقف الطارئة داخل المستشفيات، بهدف رفع جاهزية الفرق التمريضية وسرعة استجابتها في الدقائق الحاسمة.

وأكد وكيل الوزارة خلال التدريب أن تمكين الكوادر التمريضية من أحدث مهارات الإنعاش يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان أعلى معدلات الأمان للمرضى

