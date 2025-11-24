وكيل صحة بني سويف يباشر تدريب مشرفي التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتدريب مشرفي التمريض بنفسه على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في برنامج عملي شهد مشاركة 30 من مشرفي التمريض بأقسام العناية المركزة والاستقبال، ومسؤولي التدريب بالمستشفيات العلاجية.

وأُقيم التدريب بالتنسيق مع الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات التمريض ورفع كفاءتهم في التعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

وتضمّن التدريب تنفيذ خطوات الإنعاش وفق أحدث البروتوكولات العلمية، مع تطبيقات عملية تحاكي المواقف الطارئة داخل المستشفيات، بهدف رفع جاهزية الفرق التمريضية وسرعة استجابتها في الدقائق الحاسمة.

وأكد وكيل الوزارة خلال التدريب أن تمكين الكوادر التمريضية من أحدث مهارات الإنعاش يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان أعلى معدلات الأمان للمرضى