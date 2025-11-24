إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوكتوك جنوب بني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بطريق الشيخ عابد بمركز سمسطا باتجاه مركز الفشن بمحافظة بنى سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوكتوك بطريق الشيخ عابد بمركز سمسطا اتجاه مركز الفشن ، نتج عنه إصابة 9 أشخاص من بينهم صغيرين.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزى المصابين في الحادث وهم جمعه سعد ماضي 32 سنة مصاب ، فلاح ، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج ، وسيد سعد ماضى 42 سنة ، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه ما بعد الارتجاج ومانحة سيد رشدي 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى ونادية قرنى عبد الغنى 38 سنة ، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى .

كما ضمت القائمة كلا من نبوية احمد محمود 32 سنة ومصابة بكدمات فى الرقبة اليمنى ، نورا عبد العظيم عبد القادر 48 سنة ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وبركة حسين عبد الوهاب 25 سنة ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، وسعدية محمود محمد 32 سنة ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة، ويوسف عصمت عمر 22 سنة ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

وتولت جهات التحقيق أعمالها فور وصول المصابين للمستشفى وتعافيهم لأخذ أقوالهم حول الملابسات .