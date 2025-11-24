قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرير محضر ضد شخص متورط في توزيع الأموال على المواطنين للتصويت لصالح أحد المرشحين بالغربية
الهيئة الوطنية للانتخابات تحذر الناخبين من تصوير ورقة التصويت أثناء الاقتراع
قرارات من الأعلى للإعلام بشأن برنامج "البريمو" والكابتن رضا عبدالعال وأبو المعاطي زكي
محافظ القاهرة يحث 8.6 مليون ناخب على المشاركة: الالتزام والانضباط يميزان اليوم الانتخابي
مرشح يمزق ملابسه أمام لجنة انتخابات النواب في شبين الكوم
فلوس وبطاقات.. الداخلية: القبض على أنصار مرشح لتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة| صور
نائب وزير الاتصالات تدلى بصوتها فى انتخابات النواب وتؤكد: المشاركة الانتخابية واجب ومسؤولية
الداخلية: مواجهة الشائعات عن وجود تجاوزات في الانتخابات بحسم
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير عمليات التصويت
وزير التعليم : نسعى لمنح شهادات دولية معتمدة لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
البترول: حملات موسعة تكشف أوكار تداول غير شرعي وتهريب للوقود في البحيرة والأقصر
طالب ينهي حياة موظفة ووالدتها في حادث مروع بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام بني سويف تنظم يوما رياضيا ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"

طلاب جامعة بني سويف
طلاب جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف يوماً رياضياً، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “100 يوم رياضة”، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتشجيع الممارسات الرياضية داخل الجامعات.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور إسلام عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمنية عبد الرحمن، مدير وحدة الجودة، والدكتور أحمد عطية، منسق شعبة اللغة الإنجليزية، وسط مشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأكد الدكتور طارق أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب على اتباع أنماط حياة صحية تواكب رؤية الدولة لبناء جيل قادر على العمل والإبداع.

وأشاد بالمستوى التنظيمي لليوم الرياضي وبالحماس الذي أظهره الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم جميع المبادرات التي ترتقي بالطالب علميًا وبدنيًا.

وتضمنت فعاليات اليوم مجموعة من الأنشطة المتنوعة شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، والشطرنج، وشد الحبل، إلى جانب مسابقات فردية وجماعية هدفت إلى تعزيز روح الفريق وتطوير مهارات التواصل والتنافس الإيجابي بين الطلاب.

وأكد القائمون على الفعاليات دعمهم المستمر لهذه الأنشطة لما لها من دور فعال في تحسين صحة الطلاب النفسية والبدنية، وصناعة بيئة جامعية متوازنة تجمع بين التفوق الأكاديمي والممارسة الرياضية.

بني سويف جامعة بني سويف اعلام بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

ترامب و زيلينسكي

توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 24-11-2025

مدرسة سيدز

أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

بدء استراحة لجان الانتخابات في بولاق أبو العلا

اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا
اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا
اعلام مصر تتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية 2025 ببولاق ابو العلا

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

سيارات
سيارات
سيارات

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب قبل الاستراحة

اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب
اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب
اقبال الناخبين على اللجان في دائرة السيدة زينب

مستشار يساعد كفيفا وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم في لجنة انتخابية الزقازيق.. صور

رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف
رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف
رئيس اللجنة خلال مساعدته شخص كفيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد