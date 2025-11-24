إعلام بني سويف تنظم يوما رياضيا ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"

نظمت كلية الإعلام بجامعة بني سويف يوماً رياضياً، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة “100 يوم رياضة”، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتشجيع الممارسات الرياضية داخل الجامعات.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور إسلام عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمنية عبد الرحمن، مدير وحدة الجودة، والدكتور أحمد عطية، منسق شعبة اللغة الإنجليزية، وسط مشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأكد الدكتور طارق أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة داخل الجامعة، وتشجيع الطلاب على اتباع أنماط حياة صحية تواكب رؤية الدولة لبناء جيل قادر على العمل والإبداع.

وأشاد بالمستوى التنظيمي لليوم الرياضي وبالحماس الذي أظهره الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعم جميع المبادرات التي ترتقي بالطالب علميًا وبدنيًا.

وتضمنت فعاليات اليوم مجموعة من الأنشطة المتنوعة شملت كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، والشطرنج، وشد الحبل، إلى جانب مسابقات فردية وجماعية هدفت إلى تعزيز روح الفريق وتطوير مهارات التواصل والتنافس الإيجابي بين الطلاب.

وأكد القائمون على الفعاليات دعمهم المستمر لهذه الأنشطة لما لها من دور فعال في تحسين صحة الطلاب النفسية والبدنية، وصناعة بيئة جامعية متوازنة تجمع بين التفوق الأكاديمي والممارسة الرياضية.