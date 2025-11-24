قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف يطمئن على صحة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية أثناء تفقده لوحدة بني عدي بناصر

بني سويف : محمد عبدالحليم

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الحالة الصحية لرضيعة تبلغ من العمر 10 أيام، مصابة بنقص في هرمون الغدة الدرقية، وذلك أثناء تفقده لوحدة طب الأسرة بقرية بني عدي التابعة لإدارة ناصر الصحية، رافقه خلال الجولة: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد مسعود مدير الإدارة الصحية.

وجاء ذلك بعد أن لاحظ المحافظ بيانات حالة الطفلة ضمن سجلات المنتفعين، الخاصة بسحب عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة، فوجّه فوراً بإجراء اتصال هاتفي بوالدة الطفلة للاطمئنان على حالتها، وانتظر لحين انتهاء الاتصال الذي أفادت خلاله الأم بأنه تم تحويل طفلتها للمركز الطبي بالحمرايا لاستكمال العلاج وصرف اللبن الطبي المخصص لها، وكلف المحافظ وكيل الوزارة بمتابعة الحالة ومراجعة كشوف المنتفعين لمثل هذه الحالات لمتابعتها بشكل مستمر.

حيث تأتي هذه الزيارة ضمن جولات المحافظ المتواصلة لمتابعة مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بقطاعات الصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحيوية، حيث تمت زيارة وحدة طب الأسرة ببني عدي التي جرى تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة الحياة بالقرى وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتفقد المحافظ سير العمل داخل الوحدة، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية والإدارية والفنية، حيث تجوّل بأقسام الوحدة والتي تضم: الاستقبال والطوارئ، معمل الدم، غرفة المشورة وتنظيم الأسرة، الأسنان، غرفة المبادرات، خدمة المنتفعين ومؤشرات الحياة، السجلات الطبية، التطعيمات، وغرف النظافة والنفايات.

وخلال جولته، ناقش المحافظ مع مسؤولي الصحة موقف أرصدة الأدوية والمستلزمات، ومتوسط حجم التردد اليومي والشهري على الوحدة، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة وضمان انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ غرفة الأنظمة والكاميرات، وأصدر توجيهات بمراجعة منظومة واشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية مرافق الوحدة من مياه وصرف وكهرباء، وشدد على الحفاظ على المرافق العامة، وتكثيف أعمال النظافة وحسن معاملة المرضى وتيسير حصولهم على الخدمة.

