محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، حيث شملت الأعمال الرقابية والميدانية والإرشادية والتنفيذية في مختلف إدارات القطاع الزراعي.

فقد أوضحت إدارة الإنتاج الحيواني القيام بعدد من المعاينات لمزارع ماشية و5 لمزارع دواجن، إضافة إلى إصدار 4 تراخيص لمحال الأعلاف، فيما تضمن أنشطة قطاع المحاصيل السكرية موقف مساحات بنجر السكر المنزرعة والمتعاقد عليها لموسم 2026/ 2025، حيث بلغ إجمالي التعاقدات مع مصنع القناة 9093 فدانًا مقابل 9137 فدانًا مزروعة فعليًا، بينما بلغت التعاقدات مع مصنع الفيوم 28500 فدانًا بإجمالي مساحات منزرعة بلغت 24130 فدانًا.

وتناول التقرير جهود إدارة حماية الأراضي التي قامت بتنفيذ قرار الإزالة لـ 91 حالة تعدٍ خلال الأسبوع بإجمالي مساحة وصلت إلى 3 أفدنة و5 قراريط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما واصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية أعمال المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة المدعمة ومنع أي تلاعب في ملف الأسمدة للموسم الشتوي، إلى جانب الرد على الشكاوى الواردة والقيام بالمعاينات اللازمة.

وبحسب التقرير نفذت إدارة المكافحة أعمال فحص للزراعات في مركزي ببا وبني سويف وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية للفترة المقبلة، في حين شملت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ ندوات حول محصول القمح بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات والتدريب بمركـز ببا، إلى جانب زيارات حقلية وفعاليات توعوية للاستعداد للموسم الشتوي بناحية الديابية بالواسطى.

وفي ملف متابعة الزراعات البستانية، قامت إدارة البساتين بالمرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والتعامل مع الشكاوى الواردة، ومتابعة زراعات الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، إضافة إلى متابعة الصوب الزراعية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.

كما شاركت إدارة الأراضي والمياه في اجتماع بديوان عام المحافظة لمناقشة تكاليف مشروعات الري المطور والصرف واسترداد مستحقات الدولة، إلى جانب التنسيق مع إدارة إهناسيا بشأن تطوير المساقي على ترعة براوة بالتعاون مع المشروع الإيطالي، فضلًا عن فحص شكوى عدد من المزارعين بناحية بهبشين مركز ناصر بشأن تطهير أحد المساقي، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بالمشاركة المجتمعية

وتضمن التقرير موقف منظومة كارت الفلاح حيث بلغ العدد الإجمالي للاستمارات المسجلة 274571 استمارة، منها 273554 استمارة تم اعتمادها حتى الآن، بينما شهدت حركة صرف الأسمدة الصيفية بالمحافظة حتى 19 نوفمبر صرف 759.95 طن يوريا و27.80 طن نترات بإجمالي 787.75 طن من بداية الموسم، ضمن المتابعة اليومية التي تنفذها المديرية لضبط عمليات الصرف وضمان وصول الأسمدة للمستحقين.