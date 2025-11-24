قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر، حيث شملت الأعمال الرقابية والميدانية والإرشادية والتنفيذية في مختلف إدارات القطاع الزراعي.

فقد أوضحت إدارة الإنتاج الحيواني القيام بعدد من المعاينات لمزارع ماشية و5 لمزارع دواجن، إضافة إلى إصدار 4 تراخيص لمحال الأعلاف، فيما تضمن أنشطة قطاع المحاصيل السكرية موقف مساحات بنجر السكر المنزرعة والمتعاقد عليها لموسم 2026/ 2025، حيث بلغ إجمالي التعاقدات مع مصنع القناة 9093 فدانًا مقابل 9137 فدانًا مزروعة فعليًا، بينما بلغت التعاقدات مع مصنع الفيوم 28500 فدانًا بإجمالي مساحات منزرعة بلغت 24130 فدانًا.

وتناول التقرير جهود إدارة حماية الأراضي التي قامت بتنفيذ قرار الإزالة لـ 91 حالة تعدٍ خلال الأسبوع بإجمالي مساحة وصلت إلى 3 أفدنة و5 قراريط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما واصلت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية أعمال المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة المدعمة ومنع أي تلاعب في ملف الأسمدة للموسم الشتوي، إلى جانب الرد على الشكاوى الواردة والقيام بالمعاينات اللازمة.

وبحسب التقرير نفذت إدارة المكافحة أعمال فحص للزراعات في مركزي ببا وبني سويف وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية للفترة المقبلة، في حين شملت جهود الإرشاد الزراعي تنفيذ ندوات حول محصول القمح بالتعاون مع الجمعية القبطية للخدمات والتدريب بمركـز ببا، إلى جانب زيارات حقلية وفعاليات توعوية للاستعداد للموسم الشتوي بناحية الديابية بالواسطى.

وفي ملف متابعة الزراعات البستانية، قامت إدارة البساتين بالمرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والتعامل مع الشكاوى الواردة، ومتابعة زراعات الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، إضافة إلى متابعة الصوب الزراعية وإجراءات الترخيص الخاصة بها.

كما شاركت إدارة الأراضي والمياه في اجتماع بديوان عام المحافظة لمناقشة تكاليف مشروعات الري المطور والصرف واسترداد مستحقات الدولة، إلى جانب التنسيق مع إدارة إهناسيا بشأن تطوير المساقي على ترعة براوة بالتعاون مع المشروع الإيطالي، فضلًا عن فحص شكوى عدد من المزارعين بناحية بهبشين مركز ناصر بشأن تطهير أحد المساقي، حيث تم الاتفاق على تنفيذه بالمشاركة المجتمعية

وتضمن التقرير موقف منظومة كارت الفلاح حيث بلغ العدد الإجمالي للاستمارات المسجلة 274571 استمارة، منها 273554 استمارة تم اعتمادها حتى الآن، بينما شهدت حركة صرف الأسمدة الصيفية بالمحافظة حتى 19 نوفمبر صرف 759.95 طن يوريا و27.80 طن نترات بإجمالي 787.75 طن من بداية الموسم، ضمن المتابعة اليومية التي تنفذها المديرية لضبط عمليات الصرف وضمان وصول الأسمدة للمستحقين.

بني سويف زراعة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد