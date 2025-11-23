أخبار بني سويف| جراحة دقيقة لطفل «مُصاب بالعظام الزجاجية».. وتحرير 350 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

إشادة بجهود الفريق الطبي في إجراء جراجة دقيقة لطفل" مُصاب بالعظام الزجاجية"ببني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء عملية دقيقة لطفل مُصاب بالعظام الزجاجية ، لاستعادة قدرته على المشي ، ووضع حد لمعاناته من تشوهات مرتجعة متعددة الزوايا وإعوجاج حول مفصلي الركبة

حيث أجرى العملية الجراحية النادرة فريق طبي بقيادة الدكتور محمد سيد الفخراني_استشاري جراحة العظام بالمستشفى والحاصل على دكتوراة جراحة العظام والمفاصل، قصر العيني، وبمشاركة الدكتور هشام عزيز، والدكتور محمد عبد الفتاح (أطباء الزمالة)، والدكتور أحمد حسن، والدكتور أحمد شعبان، وفريق التخدير

إصابة 28 عاملا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرب بنى سويف

أصيب 28 عاملا وعاملة إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبري العمائر نطاق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع البلاغ وتم نقل 28 مصابا بإصابات سطحية إلى مستشفى الفشن المركزى لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى .

تموين بنني سويف: تحرير 350 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.