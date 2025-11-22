جامعة بني سويف.. تنفيذ برنامج بحثي لاستخلاص زيوت النباتات الطبية

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال الجامعة زيارة علمية متميزة للأستاذ الدكتور دوجلاس راينى استاذ الكيمياء من جامعة ولاية ساوث داكوتا الأمريكية لمدة ثلاثة أسابيع، لتنفيذ برنامجًا بحثيًا متخصصًا في استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، بالتعاون الوثيق مع معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية وعدد من الكليات بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن زيارة الخبير الأمريكي تعكس توجه الجامعة المتوافق مع استراتيجية الدولة في تعزيز التعاون الدولي ، وذلك في إطار حرص جامعة بنى سويف على تفعيل برنامج استضافة "الخبراء الامريكيين" من هيئة الفولبرايت الأمريكية، والذي يتماشى مباشرة مع رؤية الدولة المصرية نحو دعم الشراكات الدولية، ونقل الخبرات العالمية، ورفع كفاءة منظومة البحث العلمي.



وأضاف أن الزيارة تفيد بشكل مباشر العمل الأكاديمي والبحثي بالجامعة، لافتا إلى أن الدكتور دوجلاس شارك فى مشروع بحثي و أنجز مهام علمية وبحثية بمعهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن قيامه بزيارات لعدد من كليات الجامعة، شملت كلية العلوم، وكلية الصيدلة، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، و كليه الزراعه و معهد الليزر و الجامعه الأهلية، وقد عقد خلالها محاضرات و لقاءات علمية مثمرة مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وأسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما شاهده الأستاذ الزائر داخل الجامعة — من إمكانيات بحثية متقدمة، ومعامل مجهزة، وتعاون علمي جاد — يعكس حجم التطور الذي تحققه الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن تبادل مثل هذه الخبرات الدوليه يسهم في فتح آفاق بحثيه جديدة مرتبطة بالاستخلاص والتطبيقات الصناعية، وهو ما يدعم توجه الجامعة نحو البحث العلمي الموجه لخدمة الصناعة والمجتمع.

وأشار رئيس الجامعه ان من خلال أبحاث دكتور دوجلاس أصبحت جامعة ولاية داكوتا الجنوبية من أوائل الموقعين على "التزام الكيمياء الخضراء"، حيث يشغل منصب عضو في المجلس الاستشاري، حصل على جائزة لجنة الجمعية الكيميائية الأمريكية لتحسين البيئة لدمج الاستدامة في تعليم الكيمياء.

وأوضح الدكتور عادل جودة، عميد معهد ابحاث النباتات الطبيةو العطرية، أن الزيارة جاءت في توقيت مهم لدعم خطط المعهد في التطوير.

وقام الدكتور دوجلاس بعمل مشترك داخل المعهد وقد ساهم بعقد الملتقى العلمى الدولى الأول لمعهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية بعنوان" النباتات الطبية والعطرية من الإنتاج إلى الاستهلاك" بمركز المؤتمرات كورنيش النيل. بالاضافه الى زيارات الميدانية، والتواصل مع المصانع المتخصصة في استخراج الزيوت من النباتات الطبية والعطرية. وأكد أن تبادل الخبرات مع الأستاذ دوجلاس أسهم في تعزيز المشروع البحثي .

وقال الدكتور عادل أن الدكتور دوجلاس رايني تركز ابحاثه على استخدام السوائل فوق الحرجة، والسوائل الأيونية وأنظمة المذيبات المبتكرة الأخرى لمعالجة الكتلة الحيوية والفصل التحليلي للعينات واستخدام الكروماتوجرفي عالي الدقة لاستخلاص الزيوت والمواد الفعالة من النباتات.

وأوضحت الدكتورة إيمان جاد قنديل المدير التنفيذي لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة و المسؤوله عن تنفيذ البرنامج أن ترتيبات الزيارة بدأت منذ أكثر من عام كامل، وشملت تنسيقات مكثفة مع فريق البرنامج بهيئة الفولبرايت الأمريكية.

وأضافت أنه تم إعداد برنامجًا علميًا مكثفًا شمل زيارات بحثية، ومحاضرات، واجتماعات مع عمداء الكليات و الباحثين، إلى جانب جولات في المراكز البحثية، وأن الزيارة احدثت زخما كبيرا فى الجامعه. وأكدت أن الخبير الأمريكي أشاد بالنتائج الايجابية للزيارة، مشيرًا إلى ما لمسه من قدرة بحثية مميزة لدى الباحثين الشباب و التزام أكاديمي وتنظيم دقيق للبرنامج.

واختتمت الدكتورة إيمان مؤكدة أن التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بجامعه بنى سويف مستمر في تنفيذ خطة واضحة لاستقدام الأساتذة الزائرين والخبراء الدوليين، بما يضمن تبادل و نقل الخبرات ، وتوسيع شبكة التعاون الدولى، وبناء شراكات تخدم رؤية الجامعة في التميز والريادة البحثية.