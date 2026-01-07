قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مجموعة طلعت مصطفى.. 55 سنة من الاستثمار في الإنسان والمجتمع المصري

مدينتى
مدينتى
أحمد عبد القوى

منذ تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن، وضعت مجموعة طلعت مصطفى المسؤولية المجتمعية في قلب استراتيجيتها، معتبرة أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالمشروعات العمرانية، ولكن بالاستثمار في الإنسان والبيئة المحيطة، وجسدت المجموعة هذا الالتزام عبر تطوير المناطق العشوائية، ودعم الصناديق والمشروعات الخيرية، ورعاية الأطفال والنساء والشباب، مع تكريم شهداء الوطن ضمن مشروعاتها العمرانية، لتثبت أن النجاح الاقتصادي لا يكتمل إلا بمسؤولية حقيقية تجاه المجتمع.

سمبوزيوم مدينتى 

وعلى مدار أكثر من 5 عقود، تبنت المجموعة نهجًا متكاملًا يركز على تحسين معيشة المواطنين وتنمية المجتمع المصري، عبر مشروعات تنموية متنوعة تشمل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والثقافة والرياضة، وشملت هذه الجهود تطوير مناطق عشوائية مثل بشائر الخير وغيط العنب، والمساهمة في صندوق "تحيا مصر"، إلى جانب دعم المشروعات الخيرية مثل رعاية أطفال الشوارع وجمعية المرأة العاملة ومدارس دار الحنان للذوي الاحتياجات الخاصة والمدرسة السعيدية، مع تكريم شهداء الوطن من خلال إطلاق أسمائهم على المساجد والشوارع في مشروعات المجموعة.

مارثون مدينتى 

وعلى صعيد القطاع الصحي، أثبتت المجموعة التزامها بالمسؤولية المجتمعية خلال جائحة كورونا عبر بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لدعم جهود مواجهة الجائحة، وحصلت على جائزة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية من "قمة مصر للأفضل" تقديرًا لدورها في تعزيز البنية الصحية، كما دعمت المجموعة عددًا من الصروح الطبية الكبرى منها مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ومستشفى الأطفال بمدينة عين شمس الطبية ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والمعهد القومي للأورام ومستشفى مجدي يعقوب، إضافة إلى قافلة نور حياة لعلاج أمراض العيون ومؤسسة بهية ومستشفى طلعت

مدرسة متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية 

 مصطفى الخيري بالإسكندرية التي تخدم ثلاث محافظات هي الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ولم تغفل المجموعة جانب التعليم والتمكين الاقتصادي، إذ تعد الشريك الصناعي لمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وأطلقت أول مدرسة تطبيقية متخصصة في تنسيق المواقع والحدائق "اللاند سكيب" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما فتحت المجال للطلاب الجامعيين للتدريب الصيفي في مشروعاتها وتأهيلهم لسوق العمل، ونظمت جولات ميدانية لطلاب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية للتعرف على التخطيط العمراني في مدينتي، وهو ما يعكس فلسفة المجموعة في ربط التعليم بالتطبيق العملي لبناء جيل مستعد للمستقبل.

وعلى صعيد الثقافة والفنون، أصبحت "مدينتي" منصة رائدة لتنمية المواهب، حيث استضافت خمس نسخ من سمبوزيوم دولي للنحت بمشاركة أشهر فناني العالم، وأقامت معرض الكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب، إلى جانب ندوات ثقافية وفنية دورية، ما يرسخ هوية ثقافية ويشجع على الإبداع بين الشباب. 

أما الجانب الرياضي، دعمت مجموعة طلعت مصطفى، الأبطال الرياضيين ونجوم الرياضات الفردية والجماعية، ونظمت فعاليات مثل مدينتي هاف ماراثون السنوي وماراثونات الدراجات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما كرمت قدامى المحاربين والمتفوقين علميًا ورياضيًا في أندية مدينتي والرحاب.

تكريم طلاب التدريب الصيفى 

طلعت مصطفى تعليم مسئولية مجتمعية

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

