عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
ائتلاف النزاهة الدولي: نستهدف زيارة 1200 لجنة انتخابية في المرحلة الثانية
محافظات

أخبار بني سويف| افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور.. إزالة 1200 تعد على أملاك الدولة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية  لمركزي بني سويف وسمسطا في افتتاح مسجدين بقرى بليفيا والشنطور، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله
افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد الكريم بقرية بليفيا، " إنشاء جديد" على مساحة 250 متراً، وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، حيث تمت أعمال البناء والتجهيز وفق الاشتراطات المعتمدة بوزارة الأوقاف، وشهد الافتتاح حضور مسؤولي الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.
 

بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها غدا
أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها بمركز ناصر وذلك يوم السبت الموافق 2025/11/22 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لمدة 7 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على محبس 10 بوصة بقرية أشمنت.وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

محافظ بني سويف: إزالة 1200 حالة ضمن حملات الموجة الـــ 27 لإزالة التعديات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير،لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلةفي 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 19 نوفمبر الجاري"وصل إلى 1232حالة (326 حالة أملاك دولة+ 906 زراعة) ،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

علي جمعة

علي جمعة: الإكثار من الشكر مستحب.. ويزيد المحبة ويقوّي تماسك المجتمع

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

