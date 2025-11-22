أخبار بني سويف| افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور.. إزالة 1200 تعد على أملاك الدولة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وسمسطا في افتتاح مسجدين بقرى بليفيا والشنطور، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله

افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف مسجد الكريم بقرية بليفيا، " إنشاء جديد" على مساحة 250 متراً، وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، حيث تمت أعمال البناء والتجهيز وفق الاشتراطات المعتمدة بوزارة الأوقاف، وشهد الافتتاح حضور مسؤولي الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.



بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها غدا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية أشمنت وتوابعها بمركز ناصر وذلك يوم السبت الموافق 2025/11/22 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لمدة 7 ساعات، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة على محبس 10 بوصة بقرية أشمنت.وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .

محافظ بني سويف: إزالة 1200 حالة ضمن حملات الموجة الـــ 27 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير،لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلةفي 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 19 نوفمبر الجاري"وصل إلى 1232حالة (326 حالة أملاك دولة+ 906 زراعة) ،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية