جمال شعبان يعلق على مرض لقاء سويدان

أعلنت الفنانة لقاء سويدان أمس الأربعاء عن معاناتها من مرض العصب السابع ومدى تقبلها لهذا الابتلاء واعتباره فرصة لتغيير أمور عديدة وإعادة النظر فيها.

علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على خير إصابة الفنانة لقاء سويدان بمرض العصب السابع.

وقال جمال شعبان في منشور على صفحته على الفيسبوك ، كانت الفنانة لقاء سويدان علي لقاء مع الأحزان والخذلان ، وظلم ذوي القربي أشد مضاضة علي المرء من وقع الحسام المهند .

والزعل أصاب عصبها السابع ولكنها بفضل ورحمة الرحيم الرحمن ستقهر الأحزان والخذلان وتستعيد رونقها وحضورها الفينان.

ويعد مرض العصب السابع من الأمراض التي تؤثر على شكل الوجه حيث يسبب شلل في نصف الوجه بالكامل ويغير شكل الابتسامة.