مناقشة القضايا الوطنية.. جمال الكشكي يوجه رسائل هامة لمجلس النواب القادم

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أنه لا بد لمجلس النواب القادم أن يكون على قدر البرلمانات العظيمة التي مرت على مصر من حيث ادراك ما يدور من حولنا من مخاطر كبيرة ضد الدولة المصرية.

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا بد لمجلس النواب القادم، التأكيد على فكرة المشاركة، مؤكدا أنه لا بد أن يناقش القضايا الحيوية.

وتابع الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أنه لا بد أن يكون هناك تكاتف اجتماعي من أجل بناء الدولة، مؤكدا أنه لا بد أن يتام التركيز في القضايا الجوهرية الوطنية الكبرى ونبتعد عن التفاصيل التي تعطلنا.

وأشار جمال الكشكي إلى أن نحتاج إلى ادراك أن هناك متغيرات كبيرة في المنطقة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون المجلس متناغم ولديه تصور وطني لكل ما يدور من حولنا.



