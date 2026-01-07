«الكشكي»: حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد يعكس الوحدة الوطنية وروح المواطنة|فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور قداس عيد الميلاد المجيد منذ عام 2015 يمثل تقليدًا وطنياً راسخًا يعكس إيمان الدولة بوحدة المصريين ومبدأ المواطنة الكاملة دون تمييز.

رسائل طمأنة للداخل والخارج

وأوضح «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة dmc أن رسائل الرئيس في عيد الميلاد دائمًا قوية وعميقة وصادقة، لتؤكد أن جميع المصريين شركاء في الوطن، مشيرًا إلى أن هذا التقليد السنوي يبعث برسائل طمأنة للداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية تقوم على أسس من التلاحم والمساواة.

وأشار الكشكي إلى أن الرئيس السيسي يؤكد في خطاباته دائمًا أن قوة مصر تكمن في تماسك شعبها ووحدته الوطنية، مضيفًا أن وعي الشعب المصري هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات خارجية أو محاولات إثارة الفتن، مؤكدًا أن مصر بلد التكامل الذي لا يفرق بين أبنائه.