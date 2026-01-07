قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد ديالو يسطع مجددا ويحقق رقما قياسيا في كأس الأمم الإفريقية
«الكشكي»: حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد يعكس الوحدة الوطنية وروح المواطنة|فيديو
الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع وفاق سطيف للتعاقد مع صلاح بوشامة
200 ميجابكسل.. آبل تكشف سر كاميرا خارقة قد يغير مستقبل الآيفون
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
«الكشكي»: حضور الرئيس السيسي قداس عيد الميلاد يعكس الوحدة الوطنية وروح المواطنة|فيديو

محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور قداس عيد الميلاد المجيد منذ عام 2015 يمثل تقليدًا وطنياً راسخًا يعكس إيمان الدولة بوحدة المصريين ومبدأ المواطنة الكاملة دون تمييز.

رسائل طمأنة للداخل والخارج

وأوضح «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على قناة dmc أن رسائل الرئيس في عيد الميلاد دائمًا قوية وعميقة وصادقة، لتؤكد أن جميع المصريين شركاء في الوطن، مشيرًا إلى أن هذا التقليد السنوي يبعث برسائل طمأنة للداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية تقوم على أسس من التلاحم والمساواة.

وأشار الكشكي إلى أن الرئيس السيسي يؤكد في خطاباته دائمًا أن قوة مصر تكمن في تماسك شعبها ووحدته الوطنية، مضيفًا أن وعي الشعب المصري هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحديات خارجية أو محاولات إثارة الفتن، مؤكدًا أن مصر بلد التكامل الذي لا يفرق بين أبنائه.

