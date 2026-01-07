البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد رمز للوحدة الوطنية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته أثناء تهنئة المصريين بعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل تقليدًا وطنيًا راسخًا بدأ منذ عام 2015.

مصدر فرحة لجميع المصريين

وأوضح البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التقليد أصبح مصدر فرحة لكل المصريين، حيث يحرص الرئيس على تهنئة أبناء الوطن من أرض الكاتدرائية بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، بما يعكس أصالة الدولة المصرية ويؤكد أن القيادة السياسية ترعى جميع المصريين وتشاركهم مناسباتهم الدينية والوطنية والقومية.

رمز لوحدة الشعب المصري

وأضاف البابا تواضروس أن مشاركة الرئيس في احتفالات عيد الميلاد تجسد وحدة الشعب المصري، مؤكدًا أن زيارة الرئيس، رغم قصر مدتها الزمنية، إلا أن أثرها بالغ وكبير، وامتد تأثيرها ليشمل المصريين في الخارج أيضًا.