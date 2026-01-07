قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك

البابا تواضروس
البابا تواضروس
البهى عمرو

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة إلى وحدة المصريين والعمل "على قلب رجل واحد" تمثل الرسالة الأهم في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة "إكسترا نيوز"،  أن هذا النهج يجمع بين جميع كلمات الرئيس خلال زياراته وتهنئته من كاتدرائية ميلاد المسيح، حيث يركز دائمًا على التأكيد على الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن فكرة الوحدة تمثل عنصرًا حيويًا لحياة الشعوب، وأن غيابها قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

وأضاف أن رسالة الرئيس للمصريين مع بداية العام الجديد تقوم على الدعوة إلى العمل والتفكير المشترك، وتقديم المصلحة العامة للوطن على المصالح الشخصية، مؤكدًا أن مصر مجتمع كبير يضم أكثر من 100 مليون مواطن، ولا يمكن لأي فرد أن يعيش بمعزل عن الآخرين، فالتكامل والاتحاد بين أبناء الشعب هو الأساس لبناء دولة قوية تحقق الرخاء والرفاهية والسعادة للجميع.

