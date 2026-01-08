انقلبت سيارته.. مصرع رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد في حادث مروري

لقى منذ قليل الدكتور ياسر محمود رييس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد مصرعه، وأصيب سائقه في حادث انقلاب سيارته التى كانت تقله على أحد الطرق السريعة وذلك بمنطقة الكيلو ٨٠ بطريق الداخلة - الخارجة.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادى الجديد، تلقي بلاغا من ادارة النجدة يفيد انقلاب سيارة دوبل كابية خاصة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة بطريق الداخلة - الخارجة ونتج عن الحادث مصرع ياسر محمود سيد 51 عاما، رئيس مركز الداخلة وأصيب عادل حسن عبد الرحمن 46 عاما، سائق السيارة مقيم بموط.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لاستخراج جثة رئيس مركز الداخلة من أسفل السيارة، والإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل السائق المصاب إلى مستشفي الداخلة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة.