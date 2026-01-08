يعد الدجاج بالزعتر والرمان من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها في كسر روتين الأكلات التقليدية على السفرة.

نعرض لكم طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان من خلال خطوات الشيف غادة جميل برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدجاج بالزعتر والرمان

أوراك دجاج

بصل أحمر مكعبات

ملح

فلفل أسود

سماق

زيت زيتون

زعتر طازج

بهارات دجاج

بابريكا

عصير ليمون

ثوم مفروم

دبس رمان

رمان حب

للتقديم:

عيش شامي

طريقة عمل الدجاج بالزعتر والرمان

شوحي البصل مع زيت الزيتون و الزعتر ثم ضعي دبس الرمان

تتبل الدجاج بالملح و الفلفل و السماق و زيت الزيتون و الزعتر و بهارات الدجاج و البابريكا و دبس الرمان.

شوحي الدجاج ثم تدخل فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم.