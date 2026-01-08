محافظ القليوبية الأسبق: مجلس النواب الجديد عليه كسب ثقة المواطن المصري ومناقشة القضايا الهامة

أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أنه مطلوب لمجلس النواب الجديد، أن يكسب ثقة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه عليه أن يتناول القضايا التي تهم الشارع المصري.

وقال عدلي حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مجلس النواب القادم عليه دور هام في سن القوانية الهامة، خاصة انتخابات المجالس المحلية والذي كان قد تم الوافقة عليه من مجلس الدولة وأحيل للبرلمان.

وتابع محافظ القليوبية الأسبق، أنه لا بد من مناقشة قانون تداول المعلومات لأنه قانون هام للاعلام والباحثين