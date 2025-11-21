محافظ بني سويف: إزالة 1200 حالة ضمن حملات الموجة الـــ 27 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم مدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير،لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته"منذ بداية المرحلةفي 4 من شهر أكتوبر الماضي حتى 19 نوفمبر الجاري"وصل إلى 1232حالة (326 حالة أملاك دولة+ 906 زراعة) ،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية على مدار أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي بدأت منذ الرابع من أكتوبر وتقرر مدها حتى نهاية الشهر الحالي