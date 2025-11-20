محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين .. ويوجه بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لعدة حالات إنسانية





واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث أكد المحافظ في مستهل اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل عملي وواقعي في إطار القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب والشكاوى الإنسانية والاجتماعية، كان منها شكوى أحد المواطنين يعاني نجله من مرض "هيموفيليا A" ويحتاج إلى 18 حقنة شهريًا بتكلفة تصل إلى 63 ألف جنيه، ومطلوب دفع 25% من قيمة العلاج، وقد أوضح الدكتور محمد يحيى أن الحالة من غير المنتفعين بالخدمة، وعليه تم التنسيق مع المستشفى الجامعي لتوفير العلاج بربع قيمته، حيث وجه المحافظ بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتغطية المبلغ شهريًا، مكلفًا مدير مكتبه الأستاذ أحمد دسوقي بمتابعة التنفيذ لضمان استمرار العلاج دون انقطاع.

كما ناقش المحافظ مطلب بعض أهالي قرية الزيتون بمركز ناصر بخصوص تغطية ترعة تمر أمام منازلهم، حيث أفاد المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري وإن كانت الترعة لا تنطبق عليها شروط التغطية ضمن مخصصات الخطة، إلا أنه توجد إمكانية لعمل التغطية من خلال مساهمة مجتمعية بعد تقديم الرسومات الهندسية المطلوبة،وقد وجه المحافظ بالتنسيق مع الأهالي لضمان تنفيذ المشروع وفق الاشتراطات الفنية والقانونية.

فيما استمع المحافظ لشكوى بعض أهالي قرية اقفهص بمركز الفشن بشأن قيام بعض المواطنين بإنشاء مصاطب وحواجز بأحد الشوارع، مما أدى إلى عرقلة حركة المارة وإعاقة المرور، حيث وجّه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بسرعة إزالة التعديات وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية، مع متابعة الالتزام بالقوانين المنظمة للتعديات على الطرق العامة ومنع تكرارها مستقبلاً.

كما تناول اللقاء حالات إنسانية أخرى، منها أرملة بمركز بني سويف تعاني من مرض الروماتيد المفصلي ويتم صرف العلاج على نفقة الدولة، وتعول 2 من الأبناء في التعليم الابتدائي، حيث وجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية لمدة 6 أشهر لتخفيف الأعباء المعيشية عنها، كما تم الاستجابة لمطلب سيدة أخرى من إحدى قرى مركز ببا تلتمس مساعدات مالية، حيث تم توجيه صرف مساعدة مماثلة لمدة 6 أشهر.

وتم أيضاً بحث حالة إحدى السيدات التي تعرض زوجها لحادث أدى إلى تركيب شرائح ومسامير في أطرافه العلوية والسفلية،مما أعاقه عن العمل وأثر على دخل الأسرة التي تعول 2 من الأبناء، ، ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية لمدة 6 أشهر على دفعات من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، مع استمرار متابعة الحالة لضمان سد احتياجات الأسرة الأساسية، فيما تم تنفيذ توجيه المحافظ بسداد المصروفات الدراسية لأبنائها ، وذلك استجابة لطلب السيدة حين التقاها المحافظ في زيارته لقرية الدوالطة هذا الأسبوع