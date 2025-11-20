كلية طب أسنان بني سويف تنظم قافلة توعوية في إحدي المدارس

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، قافلة توعوية لمدرسة التوفيق بشرق النيل، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتح الله عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مها عبد القوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بالقوافل المجتمعية باعتبارها إحدى أدوات الجامعة في خدمة البيئة وتنمية الوعي الصحي بين الأجيال الصغيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مفهوم الوقاية لدى الطلاب.

وأضاف الدكتور أحمد فتح الله، أن القافلة تأتي ضمن خطة الكلية لترسيخ دورها المجتمعي، مشددًا على أهمية نشر ثقافة العناية بصحة الفم والأسنان، خصوصًا بين طلاب المدارس، بما يسهم في الحد من المشكلات الصحية ورفع مستوى الوعي بأساسيات الوقاية.

وجاءت القافلة بقيادة الدكتور صبري عزت رئيس لجنة القوافل، وبمشاركة أعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الامتياز، حيث قدّم الفريق برنامجًا تثقيفيًا متكاملاً حول صحة الفم والأسنان، تضمّن الإرشادات الوقائية وطرق العناية السليمة بالأسنان، إلى جانب التأكيد على أهمية الكشف الدوري للحفاظ على صحة الفم.

كما شهدت الفعالية شراكة مع شركة دعمت الأنشطة التوعوية وقدّمت إرشادات متخصصة لتعزيز الوعي الصحي بين طلاب المدرسة، بما يرسّخ ثقافة الوقاية لدى النشء.

وتأتي هذه القافلة في إطار خطة الكلية والجامعة للارتقاء بالصحة العامة داخل المجتمع، وتأكيدًا لرسالة جامعة بني سويف في دعم وتنمية البيئة المحيطة.