أخبار بني سويف.. المحافظ يكرم الفائزين في مسابقة أفضل صورة وفيديو .. واحتفالية تكريم العاملين المتميزين بالتضامن الاجتماعي

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقة أفضل صورة وفيديو

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،الفائزين في مسابقة "أفضل صورة وفيديو"،والتي تم الإعلان عنها ضمن الترويج لفعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية،الذي أقيم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واستضافته المحافظة على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الماضي، تحت عنوان: (بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية ... من مصر إلى العالم)، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ.

وهنأ المحافظ الفائزين والمكرمين، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في المسابقة التي تم تنظيمها ضمن الترويج للمهرجان والمؤتمر، تشجيعًا للمشاركة المجتمعية والإبداع الفني، وإبراز المقومات والموارد المتميزة التي تجعل بني سويف عاصمة للنباتات الطبية والعطرية ومنطقة جاذبة للاستثمار والتنمية، لاسيما وأن المحافظة تنتج نحو 60% من إجمالي ما تصدره مصر في هذه الزراعات، والتي تعتبر من أبرز المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة في مجال التنمية الزراعية، إحدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020.



محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم العاملين المتميزين بالتضامن الاجتماعي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي،لتكريم العاملين المتميزين بديوان عام المديرية والإدارات،وذلك بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف،في حضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو إبراهيم المدير التنفيذي لمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وهنأ المحافظ العاملين المتميزين بمناسبة تكريمهم وتسلمهم شهادات تقدير،معربا عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية التي تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم وتحفيز الكوادر البشرية ،وترسيخاً لثقافة التقدير والتحفيز للعناصر المتميزة على مواصلة الاجتهاد في أداء واجبات مهامهم الوظيفية ،مما يُسهم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

انطلاق فعاليات المهرجان الأول للأنشطة الطلابية بجامعة بني سويف

أطلقت الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، فعاليات المهرجان الأول للأنشطة الطلابية لطلاب المدن الجامعية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعة بني سويف _بقيادة الدكتور طارق علي _رئيس الجامعة و مؤسسة مصر الخير.

شهدت الفعاليات حضور :الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس جامعة بني سويف لقطاع خدمة المجتمع ،الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ،الدكتور محمد مراد نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية،الدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض، الدكتور باسم أنور مدير قطاع شئون التعليم والطلاب بالأهلية ، الدكتور أحمد فاروق منسق طلاب من أجل مصر ،الدكتور حسام الهوارى منسق الأنشطة الطلابية والعميد مدحت جمال مدير إدارة " بن السبيل" بمؤسسة مصر الخير والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب.