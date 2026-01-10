إيمي سمير غانم: شعري أبيض من الحزن والاكتئاب ولن ألجأ لحقن الوجه

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن موقفها من الإجراءات التجميلية، مؤكدة أنها لا تنوي اللجوء إلى حقن الفيلر أو أي تدخلات تجميلية للوجه، متأثرة بتجربة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي لم تخضع لمثل هذه الإجراءات.

وقالت إيمي، في تصريحات تلفزيونية، إن شعرها ظهر به الشيب بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، نتيجة الحزن والاكتئاب والضغوط النفسية.

وتابعت: «بعد بابي ومامي شعري طرقع أبيض مع الاكتئاب والضغط، ممكن أغير لونه وأصبغه، لكن بأجل الخطوة دي زي ما أخرت حاجات كتير ومحقنتش وشي».

وأضافت أنها لا تفكر في اللجوء لحقن الوجه مستقبلاً، وإن شاء الله مش هلجأ لده، لأن أمي اتوفت من غير ما تلجأ ليه، والبنت دايمًا تبص لأمها، فمظنش إني هلجأ للحقن».

أعمالها الفنية

شاركت إيمي سمير غانم مؤخرًا في مسلسل عقبال عندكوا، إلى جانب الفنان حسن الرداد، ويشارك في بطولته كل من محمد ثروت، إنعام سالوسة، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم، ريهام الشنواني، إسماعيل فرغلي، وعدد من الفنانين.

المسلسل من إخراج علاء إسماعيل، وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول «سها» و«فادي» اللذين يقرران الزواج، لكنهما يواجهان العديد من الأزمات والمشكلات المرتبطة بالتحضيرات للعرس، ما يضعهما أمام صراعات ومحاولات متكررة للوصول إلى حلول قبل اتخاذ قرار الانفصال.