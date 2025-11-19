محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقة أفضل صورة وفيديو

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،الفائزين في مسابقة "أفضل صورة وفيديو"،والتي تم الإعلان عنها ضمن الترويج لفعاليات النسخة الرابعة من مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية،الذي أقيم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، واستضافته المحافظة على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الماضي، تحت عنوان: (بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية ... من مصر إلى العالم)، وذلك بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ.

وهنأ المحافظ الفائزين والمكرمين، مشيدًا بحرصهم على المشاركة في المسابقة التي تم تنظيمها ضمن الترويج للمهرجان والمؤتمر، تشجيعًا للمشاركة المجتمعية والإبداع الفني، وإبراز المقومات والموارد المتميزة التي تجعل بني سويف عاصمة للنباتات الطبية والعطرية ومنطقة جاذبة للاستثمار والتنمية، لاسيما وأن المحافظة تنتج نحو 60% من إجمالي ما تصدره مصر في هذه الزراعات، والتي تعتبر من أبرز المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة في مجال التنمية الزراعية، إحدى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للإستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020.

وحرص المحافظ على تقديم الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات التي شاركت في المؤتمر والمهرجان في نسخته الرابعة، والتي اختلفت عن النسخ والدورات السابقة من حيث التنوع والطرح والشمول، باعتبارها نسخة تعبر عن مرحلة جديدة من النضج في هذا القطاع، ولم تعد قاصرة على الزراعة فقط، بل استهدفت مراحل متقدمة تتضمن عمليات التجفيف والتصنيع والتغليف والتسويق والتصدير، مؤكدًا أهمية استكمال ما بدأته المحافظة في هذا الملف، واعتبار المؤتمر مجرد بداية للانطلاق نحو تحقيق مكانة لائقة للمحافظة في هذا القطاع.

من جهته، أضاف نائب المحافظ أنه تم الإعلان عن المسابقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالقاهرة في نهاية سبتمبر الماضي قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، حيث تم تشكيل لجنة فنية لاستقبال الأعمال في المسابقة عبر رابط تم إتاحته لتلقي مشاركات المسابقين، والتي تم فرزها وتقييمها تحت إشراف اللجنة التي ضمت أساتذة أكاديميين ومتخصصين، لاختيار أفضل "صورة وفيديو" وتكريم أصحابها، ومنحهم جوائز مادية بإجمالي 10 آلاف جنيه، موزعة بواقع: 5000 جنيه للمركز الأول، و3000 جنيه للمركز الثاني، و2000 جنيه للمركز الثالث.

وفي ختام الفعالية، تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المسابقة وهم: عهد ثروت يوسف، صاحبة المركز الأول وجائزتها 5 آلاف جنيه، ومحمد رجب عبد العظيم، صاحب المركز الثاني وجائزته 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى فارس زكريا أحمد، صاحب المركز الثالث وجائزته ألفان جنيه، إلى جانب تكريم 12 متسابقًا من أصحاب أفضل الأعمال المشاركة في المسابقة، وإهداؤهم شهادات تقدير وهم: أحمد محمد الغريب، منة الله أحمد صلاح، مروة ياسر فتحي، حسين علي، جنى أيمن محمد، رويدا محمد فريد، أسماء إبراهيم مصطفى، ملك محمد فتحي، فريدة عمرو محمد، فريدة عمرو لطفي، ولاء هلال عبد الحفيظ، مصطفى شحاتة فرج.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الديوان العام، بحضور كل من: مدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ومسؤولي الجهات المشاركة في فعاليات المؤتمر (وكيلة التعليم أمل الهواري، وكيل الشباب والرياضة هشام الجبالي ، وممثلو الأوقاف والزراعة والتضامن والأزهر والثقافة والكنيسة).

كما حضر أعضاء اللجنة التنظيمية من إدارات ومكاتب الديوان العام: علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية؛ نهى محمد، مدير العلاقات والتعاون الدولي؛ سعيد رمضان، مدير الإعلام بالمحافظة؛ شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني؛ لمياء العربي، مدير المجالس واللجان، إلى جانب حضور كل من: محمد طه، نيرة نبيل، محمد سيد، سارة عاطف، نانسي طه، هاجر حسين، مروة هارون، نهلة حمدي مصطفى، هند عبد الفتاح، زينب زكريا، محمود عبد المنعم، إيمان حسان، ومصطفى صبحي.