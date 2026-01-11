قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تستضيف اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة

الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، اليوم وغدا، اجتماعات اللجان الفنية المعاونة (الشبابية، الرياضية، المالية)، وذلك بمقر الأمانة بالقاهرة.

كما يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماعًا يوم الثلاثاء، برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، دولة ليبيا.

فيما تُعقد الدورة (49) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزير مفوض إيناس الفرجاني – المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية – أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم، والتغيرات المتسارعة الإقليمية والعالمية، مؤكدة اهتمام القادة والحكومات العربية ووزراء الشباب والرياضة بالشباب العربي باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية.

وأضافت إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية للمجلس – أنها ستقدم مقترحات لأنشطة شبابية تخدم الشباب العربي من خلال برامج وجلسات حوارية على جدول أعمال المجلس، تشمل:

  • منتدى التعاون العربي الصيني الرابع.
  • منتدى التعاون العربي الأوروبي التاسع.
  • نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي الرابع.
  • صالون الشباب العربي الثالث.
  • دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى وصناعة الوعي لدى الشباب.
  • دورة تدريبية حول الأمن السيبراني والصحة النفسية للشباب.
  • جائزة التميز للشباب العربي.
  • البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية.
  • بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات.

كما تقدمت وزارات الشباب والرياضة بالدول الأعضاء بالعديد من الأنشطة الشبابية والرياضية المتنوعة، بهدف الوصول إلى كافة فئات الشباب العربي، منها:

  • برنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية في نسخته العاشرة.
  • سفينة النيل للشباب العربية بجمهورية مصر العربية.
  • إعلان عاصمة الشباب العربي لعام 2026..
  • ماراثون السلام – جمهورية الصومال الفيدرالية.
  • المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجمهورية الجزائرية.
  • البطولة العربية لأندية السيدات – الشارقة.
  • المنامة عاصمة الثقافة الرياضية العربية.
  • دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية 2026.

ونوهت الوزير المفوض بأن قطاع الشؤون الاجتماعية قدم الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلم والأمن، والتي تم تدشينها بالمملكة الأردنية عام 2025، كأول استراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم، وسيتم العمل على مخرجات الاستراتيجية خلال عام 2026.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية للمجلس) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية لدعم الشباب، ويعمل كنقطة تواصل لتبادل المعلومات والخبرات والخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية بين الدول العربية.

