الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات على الحدود الشمالية

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، في المنطقة العسكرية الشمالية، يوم السبت، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام طائرة مسيرة (درون) حاولت اختراق إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول أنه جرى رصد الطائرة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة والتعامل معها على الفور، ما أدى إلى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية. وأضاف أن الجهات المختصة قامت بتحويل المواد المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع مختلف أشكال التهريب، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة.