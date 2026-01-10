قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات على الحدود الشمالية

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، في المنطقة العسكرية الشمالية، يوم السبت، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة باستخدام طائرة مسيرة (درون) حاولت اختراق إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول أنه جرى رصد الطائرة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة والتعامل معها على الفور، ما أدى إلى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية. وأضاف أن الجهات المختصة قامت بتحويل المواد المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لمنع مختلف أشكال التهريب، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

