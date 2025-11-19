بني سويف..اجتماع لجنة رصد السلبيات لمنع انتشار الأوبئة

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماع لجنة رصد السلبيات التي تؤدي إلى انتشار الأوبئة، وذلك بحضور د.أسماء سامي مدير شئون البيئة،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ورؤساء المدن، ومسئولي الطب الوقائي والأمراض المتوطنة ، والري والإسكان والزراعة، ، بجانب وحدة المتغيرات المكانية والمتابعة بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات البيئة بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة وآليات رفع كفاءة منظومة الرصد الميداني.

ناقش الاجتماع،نتائج أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة، والتي شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات التي تستهدف السيطرة على الممارسات السلبية المؤدية لانتشار مصادر التلوث والأوبئة، حيث تم تنفيذ العديد من الندوات والأنشطة التوعوية، فضلًا عن متابعة أعمال نظافة المجاري المائية وإزالة المخلفات المتراكمة بعدد من القرى، بجانب المرور على نقاط التجميع العشوائية ومراجعة حالة شبكات الصرف الصحي ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة.