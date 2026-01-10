قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: مصر أول من وضعت الخطوط الحمراء لوقف تهجير الفلسطينيين
وول ستريت جورنال: نقاشات داخل إدارة ترامب عن سيناريوهات هجوم محتمل على إيران
مصر تتقدم بالهدف الأول على كوت ديفوار بربع نهائي بطولة امم إفريقيا
أكبر طرح إسكان في 2026 .. طريقة الحجز والأوراق المطلوبة
القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور
1230 مشروعا.. وزير الصحة: تريليون جنيه حجم الاستثمار في القطاع الصحي منذ 2014
السلطات الإيرانية تدعو الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على الاضطرابات التي تشهدها البلاد
البيت الأبيض يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم السبت 10-1-2026
طه عبد الوهاب: أعترف وأقر دي أصعب مسابقة شوفتها في حياتي
بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
أصل الحكاية

بعد التعاقد مع سيمينيو.. عمر مرموش يحسم مصيره مع مانشستر سيتي| اعرف القرار

أحمد أيمن

حسم النجم المصري عمر مرموش موقفه النهائي بشأن إمكانية مغادرته نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية،  بعد إعلان النادي إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب أنطوان سيمينيو. 

وأعلن مانشستر سيتي، تعاقده مع الجناح الغاني أنطوان سيمنيو قادماً من ‌بورنموث، بموجب ‌عقد ‌يمتد ⁠حتى 2031، ‌ليضم النادي بذلك واحداً من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أول ⁠صفقة للفريق في ‌فترة الانتقالات الشتوية في يناير

تفاصيل صفقة سيمينيو 

لم ‍تُكشف التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل الإعلام البريطانية قالت إن مانشستر سيتي وافق على دفع ⁠قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار)، وسط اهتمام من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد ‌مع اللاعب.

ويجيد سيمنيو (26 عاماً) اللعب على كلا ⁠الجناحين، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري ‌الإنجليزي هذا الموسم برصيد ‍10 أهداف، وقدم لزملائه ثلاث تمريرات حاسمة.

وانتقل سيمينيو إلى السيتي بعد قضاء ثلاث سنوات في ملعب فايتاليتي، حيث بدأ مسيرته المهنية كشاب مع بريستول سيتي وسبق له أن قضى فترات إعارة مع نيوبورت وسندرلاند، وسيرتدي القميص رقم 42 في تشكيلة غوارديولا.

ما مصير عمر مرموش؟

وأكّد مرموش، حسب تقارير صحفية، أنه لا يخطط لترك صفوف الفريق خلال هذا الموسم، رغم التكهنات المنتشرة حول وضعه في ظل قلة مشاركاته أساسياً مع المدرب بيب غوارديولا. 

وتأتي شائعات رحيل مرموش بعدما تعاقد مانشستر سيتي مع سيمينيو من نادي بورنموث بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف، مقابل نحو 65 مليون جنيه إسترليني. 

وعزز وصول اللاعب الغاني موقف الفريق الإنجليزي الهجومي، مما دفع البعض للتكهن بأن مكان مرموش ضمن تشكيلة “السيتيزنز” قد يتأثر، خاصة أن غوارديولا يعتمد بشكل أكبر هذا الموسم على نجوم مثل إيرلينج هالاند وفيل فودين وجيريمي دوكو. 

وأشارت مصادر صحفية إلى أن دوام مرموش داخل مانشستر سيتي لا يزال قائماً، وهو ما أكّده الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الذي قال إن اللاعب لا ينوي الرحيل في هذا الوقت، حتى مع زيادة الضغط على فرصه في اللعب بعد قدوم سيمينيو. 

عروض مرموش بالدوري الانجليزي 

وفي المقابل، أُشير إلى أن هناك احتمالات أكبر بأن يغادر اللاعب أوسكار بوب الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما يعكس هدوءاً نسبياً في مستقبل مرموش مع النادي. 

وكانت التكهنات حول مستقبل عمر مرموش قد تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، مع تكرار تقارير عن اهتمام بعض الفرق الإنجليزية الكبرى بضم اللاعب. 

من بين هذه الأندية، ظهر اسم توتنهام هوتسبر وأيضاً أستون فيلا كأندية قد تسعى لانتدابه، في ظل رغبتهم في تعزيز صفوفهم قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية. 

لكن حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت هذه الأندية ستقدم عروض رسمية، أو إذا كان هناك استعداد حقيقي من مانشستر سيتي للموافقة على رحيل مرموش. 

عمر مرموش عروض عمر مرموش تفاصيل صفقة سيمينيو مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

