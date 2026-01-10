رامي إمام: محمد سعد حالة استثنائية في الكوميديا وشاهدت سينما بتتكسر من جمهوره

حلّ المخرج رامي إمام ضيفًا على برنامج «فضفضت أوي»، الذي يقدمه المخرج معتز التوني عبر منصة «Watch it» الرقمية، وكشف خلال اللقاء عن كواليس من حياته الشخصية والمهنية، وتحدث عن تجاربه في السينما والدراما، إضافة إلى رؤيته لعدد من نجوم الفن.

وأكد رامي إمام خلال الحلقة أن الفنان محمد سعد يُعد حالة خاصة واستثنائية في عالم الكوميديا، قائلًا: «محمد سعد عنده مدرسة خاصة في التعامل مع الضحك، وشوفت بعيني سينما بتتكسر من الجمهور وقت العرض الخاص لفيلم (بوحة)، الناس اندفعت عليه بشكل غير طبيعي».

وأضاف إمام أنه خلال تصوير أحد المشاهد في منطقة القلعة، واجه فريق العمل صعوبة في التصوير بسبب الضوضاء، متابعا: «اكتشفنا إن في مدرسة أولاد وبنات في الجهة المقابلة، وكلهم عايزين يتصوروا مع محمد سعد، وبيندهوا عليه يا لمبي مؤكدًا أن حب الجمهور للفنان «شعور لا يُقارن بأي شيء آخر».

يُذكر أن برنامج «فضفضت أوي يستضيف عددًا كبيرًا من نجوم الفن، حيث يتحدثون عن مشوارهم الفني ويكشفون كواليس وأسرارًا من حياتهم الشخصية والمهنية، في قالب مختلف عن البرامج الحوارية التقليدية.