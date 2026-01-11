«عبدالعاطي»: تسوية سياسية شاملة في ليبيا .. وخروج القوات الأجنبية ضرورة عاجلة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، أمس السبت، على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في جدة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، انطلاقًا من روابط الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يخدم مصالح الشعبين ويدعم العمل العربي والأفريقي المشترك. وأشاد في هذا السياق بانعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في سبتمبر 2025 بالقاهرة، وما تمخض عنها من مخرجات، منوهًا بضرورة الحفاظ على دورية انعقادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالتطورات بالمنطقة، تناول اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، مؤكدًا دعم مصر لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها. كما أكد على أهمية الحفاظ على دورية اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بين مصر وتونس والجزائر، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع المقبل للآلية.