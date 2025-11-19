طبقا لتصنيف شنغهاي 2025.. جامعة بني سويف ضمن أفضل 400 عالمياً في 3 تخصصات

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن الجامعة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، حيث حققت المرتبة 151-200 عالمياً في العلوم البيطرية، والمرتبة 301-400 عالمياً في كلٍ من العلوم الصيدلية والعلوم الزراعية، وذلك وفقاً لتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية "Global Ranking of Academic Subjects, GRAS" للعام 2025.

وصرح رئيس الجامعة، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية يعتمد في منهجيته (GRAS) على تقسيم الجامعة إلى تخصصات (مثل: الهندسة المدنية، الصيدلة، الفيزياء، إلخ) وتقييم كل تخصص بمفرده، مما يسمح للجامعات التي تتميز في مجال معين بالظهور في مراتب متقدمة عالمياً. ويستند التصنيف إلى خمسة مؤشرات دقيقة لقياس الأداء وهي: عدد الأبحاث المنشورة في المجلات الأقوى عالمياً (الربع الأول Q1)، ومدى الاستشهاد بأبحاث الجامعة مقارنة بالمتوسط العالمي في نفس التخصص، ونسبة التعاون الدولي في الأبحاث، وجودة الأبحاث المنشورة في "أفضل المجلات" (Top Journals)، بالإضافة إلى الجوائز الأكاديمية المرموقة التي حصل عليها الباحثون في التخصص.

جدير بالذكر أن الجامعة قد تقدمت في تصنيفها العام عن العام الماضي، لتحتل المرتبة بين 901-1000 عالمياً، ويعود هذا التحسن المستمر في التصنيف العالمي إلى الجهود المبذولة في تطوير البحث العلمي وتعزيز مهارات الباحثين. وأشار الدكتور طارق علي، إلى أن تصنيف شنغهاي، الذي بدأ منذ عام 2009، يغطي أكثر من 54 تخصصاً علمياً ويشمل تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة حول العالم، مؤكداً أن تميز الجامعة في تخصصات العلوم البيطرية والصيدلية والزراعية يؤكد حرصها على تحقيق أعلى التصنيفات الدولية.

المراتب المحلية والعالمية التي حققتها الجامعة في تصنيف شنغهاي 2025:

• العلوم البيطرية: الفئة 151 - 200 عالمياً، والفئة السابعة محلياً.

• العلوم الصيدلية: الفئة 301 - 400 عالمياً، والفئة السابعة محلياً.

• العلوم الزراعية: الفئة 301 - 400 عالمياً، والفئة الثانية عشرة محلياً.