طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني

كشف المخرج طارق العريان عن أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني، مشيرا إلى أن الفنان عمرو يوسف يعد من أكثر الأشخاص قربا له، سواء على المستوى الإنساني أو الفني.

وتحدث العريان خلال استضافتها في عندك وقت مع عبلة، الذي يعرض أسبوعيا يوم السبت على شاشة MBC مصر عن أحلامه الفنية، وأعلن عن رغبته في التعاون مع نجم هوليوود العالمي روبرت دي نيرو، مؤكدا أن العمل معه يعد حلما يطمح لتحقيقه.

وأشار العريان أنه في الوقت ذاته إلى رغبته في العودة للعمل في هوليوود بعد فيلمي الإمبراطور والباشا، موضحا أنه واجه صعوبات في القبول هناك بسبب مشكلات تقنية تتعلق بجودة الصوت في فيلم الباشا.

وتحدث العريان عن تفضيلاته المهنية، مؤكدا أن الإخراج يمثل الشغف الأكبر بالنسبة له مقارنة بالإنتاج، قائلا: الإخراج متعة أكبر في الشغل، بحب الإنتاج كمان، لكن الإخراج هو الأقرب لقلبي، ومبحبش إخراج الكليبات، موضحا أنه اتجه لإخراج الكليبات في بداياته، خاصة مع الفنان عمرو دياب، بهدف الادخار حتى يتمكن من إنتاج أفلامه الخاصة، واصفا نفسه بأنه مخرج هادئ بطبعه.