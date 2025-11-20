قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
تعليم بني سويف تعلن إطلاق مسابقة "شتاء رقمي" بالتعاون مع أكاديمية سيسكو

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف ، إطلاق مسابقة " شتاء رقمي" لتدريبات سيسكو أكاديمي في عدد من المجالات والتخصصات منها (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الشبكات، اللغة الإنجليزية، الدعم الفني) وذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، لمواكبة التطور التكنولوجي.

من جهتها أوضحت أمل الهوراي وكيل الوزارة شروط المسابقة ، والتي تتضمن أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمختلف أنواع المدارس على مستوى الجمهورية ، واجتياز كافة الكورسات للتأهل للحصول على المنح الدولية وعددها"16 كورس" ، حيث يحصل كافة جميع الطلاب المشاركين على شهادات معتمدة من شركة سيسكو العالمية عند الانتهاء من كل دورة تدريبية (مجاناً)

وأشار ماجد أبوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ، أنه من المقرر أن ينظم صندوق تطوير التعليم احتفالية فى إجازة نصف العام  2026 لإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز،ويتم التنافس من خلال الحصول على أكبر عدد من  كورسات أكاديمية سيسكو.

بني سويف تعليم بني سويف تحول رقمي

