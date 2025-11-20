تعليم بني سويف تعلن إطلاق مسابقة "شتاء رقمي" بالتعاون مع أكاديمية سيسكو

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف ، إطلاق مسابقة " شتاء رقمي" لتدريبات سيسكو أكاديمي في عدد من المجالات والتخصصات منها (الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الشبكات، اللغة الإنجليزية، الدعم الفني) وذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، لمواكبة التطور التكنولوجي.

من جهتها أوضحت أمل الهوراي وكيل الوزارة شروط المسابقة ، والتي تتضمن أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمختلف أنواع المدارس على مستوى الجمهورية ، واجتياز كافة الكورسات للتأهل للحصول على المنح الدولية وعددها"16 كورس" ، حيث يحصل كافة جميع الطلاب المشاركين على شهادات معتمدة من شركة سيسكو العالمية عند الانتهاء من كل دورة تدريبية (مجاناً)

وأشار ماجد أبوسيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية ، أنه من المقرر أن ينظم صندوق تطوير التعليم احتفالية فى إجازة نصف العام 2026 لإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز،ويتم التنافس من خلال الحصول على أكبر عدد من كورسات أكاديمية سيسكو.