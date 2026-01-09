غزة تحت النار.. استشهاد 18 فلسطينيًا أغلبهم نساء وأطفال في تصعيد إسرائيلي جديد

أفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، باستمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل التحليق المكثف في أجواء القطاع، بالتزامن مع وجود دائم لطائرات الاستطلاع التي لا تفارق سماء غزة.

القذائف المدفعية وعمليات النسف

وأوضح أن المناطق الشرقية من القطاع، المصنفة باللون الأصفر، تتعرض لقصف متواصل، مشيرًا إلى أن مدينة خان يونس تشهد بين الحين والآخر دوي انفجارات ناتجة عن القذائف المدفعية وعمليات النسف التي تنفذها قوات الاحتلال، في إطار مساعٍ لتدمير الأحياء السكنية الشرقية بالمدينة.

الطائرات المروحية الإسرائيلية

وأضاف أن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مخيم البريج، الواقع في المنطقة الشرقية الشمالية من المحافظة الوسطى، لافتًا إلى أن المخيم وعددًا من المناطق المجاورة تعرضت أمس لقصف استهدف منازل سكنية مأهولة.

أحياء الزيتون والتفاح

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن مدينة غزة، وخاصة أحياء الزيتون والتفاح، تشهد بشكل متواصل إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر يستهدف مناطق متفرقة من جباليا شمال القطاع.

سلسلة غارات جوية

وأشار إلى أن الاحتلال شن، مساء أمس، سلسلة غارات جوية على عدد من محافظات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في تصعيد جديد يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.