منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غزة تحت النار.. استشهاد 18 فلسطينيًا أغلبهم نساء وأطفال في تصعيد إسرائيلي جديد

محمد البدوي

أفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، باستمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل التحليق المكثف في أجواء القطاع، بالتزامن مع وجود دائم لطائرات الاستطلاع التي لا تفارق سماء غزة.

القذائف المدفعية وعمليات النسف

وأوضح أن المناطق الشرقية من القطاع، المصنفة باللون الأصفر، تتعرض لقصف متواصل، مشيرًا إلى أن مدينة خان يونس تشهد بين الحين والآخر دوي انفجارات ناتجة عن القذائف المدفعية وعمليات النسف التي تنفذها قوات الاحتلال، في إطار مساعٍ لتدمير الأحياء السكنية الشرقية بالمدينة.

الطائرات المروحية الإسرائيلية 

وأضاف أن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مخيم البريج، الواقع في المنطقة الشرقية الشمالية من المحافظة الوسطى، لافتًا إلى أن المخيم وعددًا من المناطق المجاورة تعرضت أمس لقصف استهدف منازل سكنية مأهولة.

أحياء الزيتون والتفاح

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن مدينة غزة، وخاصة أحياء الزيتون والتفاح، تشهد بشكل متواصل إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي مستمر يستهدف مناطق متفرقة من جباليا شمال القطاع.

سلسلة غارات جوية

وأشار إلى أن الاحتلال شن، مساء أمس، سلسلة غارات جوية على عدد من محافظات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في تصعيد جديد يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ارشيفية

قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يتفقون على التنسيق بشأن تطورات الأحداث في إيران

جراحة

أستاذ جراحة روبوتية: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

صورة أرشيفية

التوك شو| انخفاض حاد في درجات الحرارة.. أجواء إيجابية داخل منتخب مصر

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

