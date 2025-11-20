الصحة تطلق برنامج إليكتروني لخدمات العلاج الطبيعي الحكومية داخل بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراٌ من مديرية الصحة،بشأن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية داخل المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المريض.

وتضمن التقرير _ الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة_ الإشارة إلى تدشين المديرية برنامج إليكتروني جديد ،يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن : أماكن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي، والخدمات المتاحة بكل وحدة، ومواعيد العمل الرسمية، أرقام التواصل للاستفسار والحجز

مما يسهم في مساعدة المواطنين في الوصول إلى الخدمة بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا ، حيث يمكن للمواطنالدخول إلى البرنامج مباشرة من خلال الرابط :

https://amakn-alalaj-altbyay-wgoq.glide.page/dl/66972c

هذا بالإضافة إلى تخصيص رقم على تطبيق الواتس (01278449967) لتلقي الشكاوى والمقترحات، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية: