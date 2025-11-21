قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين.. وإطلاق برنامج إليكتروني لخدمات العلاج الطبيعي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين .. ويوجه بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لعدة حالات إنسانية
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث أكد المحافظ في مستهل اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل عملي وواقعي في إطار القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب والشكاوى الإنسانية والاجتماعية، كان منها شكوى أحد المواطنين يعاني نجله من مرض "هيموفيليا A" ويحتاج إلى 18 حقنة شهريًا بتكلفة تصل إلى 63 ألف جنيه، ومطلوب دفع 25% من قيمة العلاج، وقد أوضح الدكتور محمد يحيى أن الحالة من غير المنتفعين بالخدمة، وعليه تم التنسيق مع المستشفى الجامعي لتوفير العلاج بربع قيمته، حيث وجه المحافظ بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لتغطية المبلغ شهريًا، مكلفًا مدير مكتبه الأستاذ أحمد دسوقي بمتابعة التنفيذ لضمان استمرار العلاج دون انقطاع.


كلية طب أسنان بني سويف تنظم قافلة توعوية في إحدي المدارس
نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، قافلة توعوية لمدرسة التوفيق بشرق النيل، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتح الله عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مها عبد القوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد  الدكتور طارق علي،  أن جامعة بني سويف تولي اهتمامًا كبيرًا بالقوافل المجتمعية باعتبارها إحدى أدوات الجامعة في خدمة البيئة وتنمية الوعي الصحي بين الأجيال الصغيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في تنفيذ مبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مفهوم الوقاية لدى الطلاب.

الصحة تطلق برنامج إليكتروني لخدمات العلاج الطبيعي الحكومية داخل بني سويف
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراٌ من مديرية الصحة،بشأن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية داخل المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المريض.

وتضمن التقرير _ الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة_ الإشارة إلى تدشين المديرية برنامج إليكتروني جديد ،يوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن : أماكن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي، والخدمات المتاحة بكل وحدة، ومواعيد العمل الرسمية، أرقام التواصل للاستفسار والحجز.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

